Adiós a una discusión eterna: una experta sentencia si los cubiertos van boca arriba o boca abajo en el lavavajillas

Colocar los cubiertos usados en el lavavajillas supone un quebradero de cabeza cuando está tan lleno que ya no cabe un triste tenedor. Se intenta hacer espacio como sea posible con tal de evitar lavar a mano, pero también hay que tener en cuenta la posición para que salgan completamente relucientes.

El debate sobre si es mejor colocar dichos cubiertos boca abajo o boca arriba ha estado presente en el imaginario colectivo desde que se popularizo este electrodoméstico. Ante ello, la experta en limpieza, Hailey Becnel, ha intentado poner punto y final al asunto.

¿Boca abajo o boca arriba?

Becnel afirma que depende del tipo de cubierto. Así, sostiene que los que tienen mango deben ir boca arriba mientras que los que tienen bordes afilados o puntiagudos deberían ir hacia a abajo. La posición responde a una cuestión de seguridad para todos los miembros de la familia, no únicamente para los más pequeños de la casa. Colocándolos de esta manera se evitan posibles accidentes al ir a retirarlos, más cuando se hace con prisas.

No obstante, remarca también que es la posición más higiénica al vaciar el lavavajillas, dado que al retirar por ejemplo los tenedores tocándolos con las púas es más sencillo que se transfieran gérmenes y otras bacterias que arruinarían ese proceso de lavado previo.

Un debate servido

Consciente de que habrá voces detractoras de la posición de los cubiertos en el lavavajillas, la experta en limpieza refuerza su argumentación subrayando que es tan fácil como coger el libro de instrucciones del electrodoméstico, en el que se indica cuál es la más adecuada.

No obstante, de consultarse, también conviene mirar detenidamente los métodos de limpieza y carga del modelo en cuestión que se tenga en la vivienda, porque no es exactamente igual en todos. Un lectura del manual ayudará a potenciar su vida útil y a que se mantenga en las condiciones óptimas.

Sumado a ello, Becnel también apunta otra serie de consejos a la hora de meter cuchillos, platos, cucharas y otros utensilios de la cocina en el lavavajillas: