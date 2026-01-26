Miguel Ríos sorprende y revela la razón por la que no puede ser un "verdadero socialista o comunista"

El cantautor y estrella del rock nacional Miguel Ríos ha concedido una entrevista a Plano general, el programa de La 2 conducido por el periodista Genaro Castro. A sus 81 años, ha hecho un repaso a su trayectoria profesional, dando pie también a reflexiones muy personales.

Miguel Ríos nunca ha escondido sus simpatías políticas, siendo uno de los referentes progresistas para unas cuantas generaciones. Sin embargo, en esta ocasión se ha mostrado algo más cauto a la hora de hablar sobre su ideología.

"No puedo decir que sea un verdadero socialista o un verdadero comunista", ha confesado en el programa de La 2. Y ha explicado la razón. Miguel Ríos cree que para serlo debería haber hecho algo muy distinto a lo que hizo cuando comenzó a ganar dinero como artista.

"En el momento en el que gané mi primer millón de pelas no empecé a repartirlo", ha argumentado en Plano general, donde también ha dicho que todavía tiene "trazas de machista" y que le costará "mucho" quitarse.

Comprometido con los valores de la izquierda

Las declaraciones de Miguel Ríos difieren con lo que ha manifestado en otras ocasiones. A lo largo de su trayectoria profesional, que abarca alrededor de 50 años, se ha posicionado siempre al lado de la izquierda junto a otros artistas contemporáneos como Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel o Ana Belén.

Hace un par de años fue especialmente contundente al responder a Joaquín Sabina, otro de los cantantes de su generación que en no pocas ocasiones habían defendido ideas progresistas, siendo además muy crítico con la represión franquista.

Aquella vez, el cantautor de 19 días y 500 noches confesó haberse alejado de su ideología: "Antes era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos". Aludió, además, a las "revoluciones del siglo XX", pues en su opinión "fracasaron todas".

En esta línea, Joaquín Sabina sostuvo que el comunismo había sido "un desastre". Sus palabras fueron reprendidas por Miguel Ríos, que en una entrevista aprovechó para contestarle de manera muy clara.

"Tú dile a un tío que lleva toda la vida poniendo ladrillos en una obra, de los 20 a los 60, que se vuelva burgués. ¿Cómo va a dejar de ser comunista?", se preguntó el músico granadino, que aseguró que, en su opinión, "hay que ser comunista siempre, hasta la vejez, toda la vida".

¿Qué ideología tiene Miguel Ríos?

Como decimos, Miguel Ríos siempre ha estado comprometido con los valores progresistas, posicionándose a favor de la izquierda desde sus inicios como artista. A continuación resumimos algunas de sus declaraciones más sonadas en este sentido.