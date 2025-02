Despiden a una madre por irse para cuidar a su hija gravemente enferma: esta fue la respuesta de la empresa

En los últimos días está teniendo eco en medios internacionales la historia de Terri Estepp, una madre de Detroit (Estados Unidos) que ha asegurado que fue despedida del banco en el que había trabajado durante 30 años por pedir un permiso para cuidar de su hija, diagnosticada de cáncer de mama.

Como relata The New York Post, recurrió a sus días de vacaciones y tiempo libre remunerado para cuidar de su hija, Samantha, en abril de 2023. Sin embargo, la joven empeoró.

"Estepp, que ya no tenía días libres en su trabajo, afirmó que utilizó cuatro de sus 12 semanas bajo la Ley de Licencia Médica Familiar (FMLA, por sus siglas en inglés), una ley federal que requiere que los empleadores proporcionen licencia sin sueldo y protegida por el trabajo por razones médicas y familiares, para estar con su hija mientras se sometía a tratamiento", recoge el citado diario.

Según ese medio, ese mismo día fue despedida. "Solicité una licencia médica o la Ley de Licencia Médica Familiar. Mi jefe anterior me había recomendado que lo hiciera, por si necesitaba tomarme un tiempo libre de repente para cuidar de mi hija", apuntó la madre, quien afirmó estar en 'shock'. Diez días después, su hija falleció.

"Quiero que la gente sepa que lo que hicieron estuvo mal, para que no le hagan esto a nadie más", declaró Estepp a Click on Detroit .

Un portavoz del banco señaló a esa web que trasladaban sus Estepp y su familia. "Si bien Huntington Bank no hace comentarios sobre litigios activos, estamos comprometidos con el cumplimiento de todas las leyes laborales, incluida la Ley de Licencia Médica y Familiar, y actuamos de manera apropiada en este asunto", afirmaron.

The New York Post recoge que el portavoz indicó que "la salida de la Sra. Estepp no estuvo relacionada con una licencia FMLA".