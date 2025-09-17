El gesto que la reina Camila lanza a Kate Middleton que nadie pasa desapercibido: "Ella no es su fan"

Una nueva polémica gira en torno a la relación entre la Reina consorte de Reino Unido, y su sucesora, Kate Middleton. En torno a la recepción del presidente estadounidense, Donald Trump, que visita el castillo de Windsor este miércoles, Camila ha sido captada por las cámaras lanzando una mirada cuya intención ha generado un debate en el seno de las redes sociales.

En un vídeo que circula en X (antes Twitter), y al que ha tenido acceso este diario, se puede observar como la Consorte, vestida con un conjunto elegante en azul eléctrico, lanza una mirada con visible aversión a la princesa de Gales. Un gesto que se mantiene en su rostro durante unos segundos y que ha provocado un aluvión de comentarios y de dudas respecto a la relación entre ambas.

De este modo, muchos usuarios de esa red social, se han animado a comentar el suceso rápidamente. "Kate Middleton entra en la conversación con energía de 'yo también puedo hablar", comenta un internauta. "¡Middleton entra con un aura fantástica, una apariencia maravillosa y el aire de una futura reina!", le responde otra. "Dios... Camilla parece la madrastra malvada por excelencia", bromea otro. "Vaya mirada que Camilla le dio a Kate. No es fan".

Trump y Melania, acompañados del resto de la comitiva estadounidense, han llegado esta misma mañana al castillo de Windsor, que será el escenario del primer día de su visita de Estado. En este enclave británico, les acogieron los reyes en una pomposa ceremonia que incluyó una revista a las tropas, cuando el presidente y el monarca mostraron una gran complicidad. Después de un almuerzo, la pareja estadounidense visitó la Colección Real y depositó una corona de flores en la tumba de la reina Isabel II, que murió en el palacio de Balmoral hace tres años.