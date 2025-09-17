Anna Bosch define con tres adjetivos lo que está ocurriendo en la visita de Trump al Castillo de Windsor

El rey Carlos III y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sientan en un carruaje durante una procesión por el Castillo de Windsor durante la visita de Estado del presidente de los Estados Unidos de América el 17 de septiembre de 2025 en Windsor, Inglaterra. (Foto de Toby Melville - WPA Pool/Getty Images)

La periodista y corresponsal Anna Bosch se ha pronunciado acerca de la visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la familia real británica en el Castillo de Windsor, a través de un hilo de 'X' (antes conocido como Twitter), en el que con tan solo tres adjetivos ha conseguido describir lo ocurrido.

"Ridículo, obsceno, patético. No encuentro el adjetivo para lo que está ocurriendo en el Castillo de Windsor. Gobierno y monarquía británicos le han montado un paseo con toda la parafernalia real, paseo en carroza dorada INTRAMUROS, sin público. Para evitar las protestas", ha criticado la comunicadora en la red social.

"Como a un niño mimado, ¿quieres repetir con los uniformes de época, las fanfarrias, la guardia real...? Toma, lo que querías, pero como no te podemos sacar a la calle, lo haremos sin que nadie lo vea, el recorrido será de un punto del castillo a otro y tú llegarás en helicóptero", ha agregado.

"Estamos viendo el colmo de la diplomacia del ego, del peloteo: montarle al presidente #Trump un cortejo real con toda la parafernalia y pomposidad de que es capaz la monarquía británica, ¿para recorrer Londres? ¿Para recorrer Windsor? No, para pasear por el jardín", ha sentenciado finalmente.

Y es que, tal y como ha relatado la periodista, la visita de Donald Trump al Reino Unido ha estado marcada no solo por el derroche de pomposidad en su recibimiento, sino también por grandes protestas que se han intentado mantener al margen. De hecho, cuando llegó el martes por la noche, el presidente y su esposa fueron recibidos por manifestantes en las inmediaciones del Castillo de Windsor, con consignas como "Trump fuera" y "Dilo alto, dilo claro: Donald Trump no es bienvenido".

En cuanto a la parte más formal de la visita, se espera que Trump tenga también un breve encuentro con el primer ministro Keir Starmer, durante el cual se anticipan acuerdos en áreas como la energía nuclear y la inteligencia artificial. La publicación cuenta con 7.140 visualizaciones y más de 110 'me gusta'.