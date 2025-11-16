Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El legendario compositor Andrew Lloyd Webber escucha por quinta vez el nuevo disco de Rosalía y habla así de su trabajo
Life

Life

El legendario compositor Andrew Lloyd Webber escucha por quinta vez el nuevo disco de Rosalía y habla así de su trabajo

El autor de obras como 'El fantasma de la ópera', 'Cats', 'Jesucristo Superstar' o 'School of Rock' ha sido rotundo.

Sergio Coto
Sergio Coto
El legendario compositor Andrew Lloyd Webber y la cantante Rosalía.
El legendario compositor Andrew Lloyd Webber y la cantante Rosalía.Getty Images

El legendario compositor británico Andrew Lloyd Webber, autor de obras como El fantasma de la ópera, uno de los musicales más longevos de la historia de Broadway, Cats, Jesucristo Superstar o School of Rock, ha publicado un vídeo en Instagram en el que ha hablado sobre el nuevo disco de la cantante Rosalía.

Al igual que los medios internacionales, el magnate del teatro musical británico ha decidido grabarse un vídeo que ha publicado en Instagram para hablar y definir qué le parece el nuevo trabajo de la artista catalana.

"He estado escuchando por quinta vez el increíble nuevo álbum de Rosalía", ha explicado al inicio. "Yo creo que no va a ser el álbum del año. Creo que va a ser el álbum de la década de lejos", ha defendido.

Andrew Lloyd Webber ha justificado que el trabajo que ha hecho la artista española es "absolutamente brillante" y "los arreglos de cuerdas". "Creo que es totalmente extraordinario", ha destacado.

El legendario compositor británico ha defendido que su voz "es increíble". "Pero lo que me gusta de ello es el hecho de que es verdaderamente musical. Lo que me sorprende es su musicalidad, sus diferentes tempos, su ausencia de un compás de cuatro por cuatro constante, su variedad de sonidos emocionantes y vibrantes", ha señalado. 

"He escuchado orquestas de cuerda e incluso intentado usarla yo mismo, desde Jesucristo Superstar, de forma percusiva y de diversas maneras, pero nunca la había escuchado tan bien grabada ni tan bien utilizada como en este álbum", ha añadido.

Andrew Lloyd Webber ha explicado que cree que Lux es un nombre "mucho mejor porque así se puede decir 'Et lux perpetua', que significa luz eterna". "Y creo que este álbum será eterno", ha sentenciado, en un vídeo que suma más de 16.000 me gusta en menos de un día en la red social.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 