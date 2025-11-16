El legendario compositor Andrew Lloyd Webber escucha por quinta vez el nuevo disco de Rosalía y habla así de su trabajo

El legendario compositor británico Andrew Lloyd Webber, autor de obras como El fantasma de la ópera, uno de los musicales más longevos de la historia de Broadway, Cats, Jesucristo Superstar o School of Rock, ha publicado un vídeo en Instagram en el que ha hablado sobre el nuevo disco de la cantante Rosalía.

Al igual que los medios internacionales, el magnate del teatro musical británico ha decidido grabarse un vídeo que ha publicado en Instagram para hablar y definir qué le parece el nuevo trabajo de la artista catalana.

"He estado escuchando por quinta vez el increíble nuevo álbum de Rosalía", ha explicado al inicio. "Yo creo que no va a ser el álbum del año. Creo que va a ser el álbum de la década de lejos", ha defendido.

Andrew Lloyd Webber ha justificado que el trabajo que ha hecho la artista española es "absolutamente brillante" y "los arreglos de cuerdas". "Creo que es totalmente extraordinario", ha destacado.

El legendario compositor británico ha defendido que su voz "es increíble". "Pero lo que me gusta de ello es el hecho de que es verdaderamente musical. Lo que me sorprende es su musicalidad, sus diferentes tempos, su ausencia de un compás de cuatro por cuatro constante, su variedad de sonidos emocionantes y vibrantes", ha señalado.

"He escuchado orquestas de cuerda e incluso intentado usarla yo mismo, desde Jesucristo Superstar, de forma percusiva y de diversas maneras, pero nunca la había escuchado tan bien grabada ni tan bien utilizada como en este álbum", ha añadido.

Andrew Lloyd Webber ha explicado que cree que Lux es un nombre "mucho mejor porque así se puede decir 'Et lux perpetua', que significa luz eterna". "Y creo que este álbum será eterno", ha sentenciado, en un vídeo que suma más de 16.000 me gusta en menos de un día en la red social.