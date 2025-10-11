En Hungría hacen eco de la nueva solución que está cambiando la calefacción y ya es tendencia en Europa

Durante años, la calefacción por suelo radiante ha sido vista como una alternativa a los radiadores y a otros elementos que pueden estorbar y arrebatarnos espacio en nuestro hogar. Sin embargo, en países como Hungría han encontrado una alternativa bastante mucho más económica y fácil de instalar: las alfombras calefactadas.

Y es que, tal y como explican desde este medio local, estas alfombras pueden calentar nuestro hogar en tan solo unos minutos, pues tan solo hace falta instalar las láminas en el suelo y conectarlas a una corriente eléctrica, sin necesidad de usar alicantes ni de desmontar el suelo.

El funcionamiento de este tipo de alfombras es sencillo. En vez de emitir aire, estos sistemas "emiten calor directamente a los objetos y a las personas que están presentes en la estancia", según señalan en Habitaclia, que agrega que "habitualmente, en el núcleo de la alfombra encontramos una película delgada, que es el núcleo del calefactor, que se encarga de conducir el calor".

Una de sus mayores ventajas es su capacidad para ser transportada, por lo que en caso de mudarnos de apartamento podemos llevarlas con nosotros. Además, según recogen desde la misma publicación, esta nueva alternativa consume entre un 20% y un 30% menos de energía que los suelos radiantes, reduciendo nuestra factura casi en un 50%.

Otra de las características a resaltar es que no es necesario llamar a un experto para que nos las instalen, pues como hemos explicado antes, tan solo hacen falta unos cuantos minutos para colocarlas. Cabe destacar que esta alternativa no solo empieza a ser una moda en países como Hungría, sino que también se está extendiendo al resto de Europa, llegando a zonas como Alemania, Italia y Escandinavia.

Podemos encontrar esta opción en lugares como Temu, AliExpress, Leroy Merlin o Amazon, por precios que pasan desde los 9,99 euros (Amazon) hasta los 159,69 euros (AliExpress), dependiendo del tamaño, potencia y marca en la que estemos interesados.