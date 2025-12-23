Añadir una pizca de este ingrediente de cocina a tu champú hará que tu pelo luzca limpio durante una semana

Una mujer trata de peinarse el pelo mojado y enredado. Cuidado del cabello en casa, pérdida de cabello y sección

Muchas personas buscan más brillo, volumen o una sensación de limpieza duradera en su melena. Aunque el mercado ofrece una gran variedad de champús específicos para cada necesidad, existe un remedio casero que promete potenciar el efecto limpiador del producto habitual.

El secreto detrás de este truco es un sencillo ingrediente que usamos a diario en la cocina y que, sin saberlo, podría convertirse en nuestro mejor aliado para el cuidado del cabello ofreciendo una solución sencilla y natural para mejorar su salud y apariencia.

Según diversos trucos caseros que circulan entre expertos y aficionados a la cosmética natural, añadir una pequeña cantidad de sal al champú puede ayudar a que el pelo se mantenga limpio y fresco durante más tiempo, incluso hasta siete días.

El secreto está en la sal

La sal es un condimento imprescindible en la cocina, pero también se utiliza desde hace tiempo en el cuidado capilar. De hecho, existen champús comerciales que ya incluyen sal o sal marina en su fórmula. La razón es su capacidad para proporcionar una limpieza profunda del cuero cabelludo.

Al mezclarse con el champú, la sal actúa como un exfoliante suave. Ayuda a eliminar restos de productos de peinado, exceso de sebo y células muertas, “liberando” el cuero cabelludo. Según recoge un medio alemán, quienes han probado este método aseguran notar el cabello menos graso, con más volumen y una sensación de frescura más duradera.

Beneficios y precauciones

En los productos cosméticos, la sal suele aparecer como cloruro de sodio. Los champús con sal marina se asocian a beneficios como la reducción de la caspa, un aumento del volumen incluso en cabellos finos y un ligero efecto desintoxicante.

Además, tras el lavado, el pelo puede sentirse con más cuerpo y adherencia. Eso sí, los expertos advierten que la clave está en la cantidad. Solo se debe añadir una pizca de sal al champú. Un exceso podría resecar el cabello, apagar su brillo natural o incluso favorecer la rotura.

No es un ingrediente nutritivo

Conviene aclarar que la sal no nutre el cabello. Su función es más bien técnica: ayuda a regular la consistencia y viscosidad del champú, haciéndolo más cremoso y fácil de aplicar. Por eso se considera un excipiente y no un ingrediente de cuidado. Para hidratar y proteger el cuero cabelludo, es mejor recurrir a aceites naturales o tensioactivos suaves.

La frecuencia de lavado depende de cada tipo de cabello. Para aprovechar los beneficios de la sal sin dañar la melena, se recomienda no usar champú con sal de forma diaria. Un uso excesivo podría eliminar la humedad natural y los aceites protectores del cabello y el cuero cabelludo.