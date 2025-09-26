¿Existe el cuerpo pilates que se vende en redes sociales?

El método Pilates es un sistema de ejercicio físico creado por el boxeador Joseph Hubertus Pilates a finales del siglo XIX, aunque desde entonces se ha ido modificando y perfeccionando. Lo que ahora conocemos como pilates es un método de entrenamiento que se centra en el desarrollo de fortaleza del core —el sistema muscular situado en la parte central del cuerpo que estabilizan la columna vertebral y la región abdominal—, en aumentar la flexibilidad y la resistencia, y mejorar la postura de tu cuerpo, para prevenir lesiones y otras patologías muscoesqueléticas.

Sin cuestionar los beneficios de esta actividad física, un fenómeno viral ha sacudido a la disciplina, el body pilates, es decir, la idea de que su práctica se traduce en un ideal de cuerpo esbelto y tonificado. Además, en TikTok e Instagram proliferan los influencers que te prometen cambiar tu silueta en un mes y desde casa, sin necesidad de ir a un estudio o un gimnasio.

Hace solo unos días, la periodista Danielle Friedman en The New York Times ponía este asunto sobre la mesa. "Es una promesa que existe casi desde hace tanto tiempo como el pilates: mediante ejercicios de resistencia y estiramientos muy controlados y de baja intensidad, el entrenamiento puede ayudar a las personas a desarrollar un alargamiento y tonificación de los músculos, haciendo que la forma de sus cuerpos se vuelva más parecida a los de los bailarines profesionales, o dándoles lo que algunos han llamado un “cuerpo de pilates”, afirmaba William Kraemer, profesor emérito del departamento de kinesiología de la Universidad de Connecticut, en este artículo. Pero negaba rotundamente que la consecución de un ideal de cuerpo fit y músculos alargados fuese posible porque los músculos no pueden "literalmente alargarse".

La misma respuesta dio el doctor Christopher Morse, profesor adjunto de fisiología del ejercicio en el Instituto del Deporte de la Universidad Metropolitana de Manchester, en el diario The Guardian y, de nuevo, argumentaba que hay poca evidencia que demuestre que las fibras musculares humanas se puedan alargar mediante estiramientos "y si fuera posible, requeriría someter el músculo a una gran tensión, algo que el pilates no hace". Además, también niega que el pilates te convierta en alguien más esbelto, más delgado, porque "no se queman muchas calorías haciendo pilates. No se adelgaza con pilates".

Mejorar la salud, sobre todo

Menos rotunda respecto a la 'falsa' propuesta estética del pilates se muestra Isabel Rizo, directora del Instituto Nacional del Método Pilates que lleva 25 años impartiendo y formando a instructores, además colaborar en investigaciones de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, aunque lamente que en redes sociales "esa línea de la estética es muy exagerada".

"Puedes conseguir un cuerpo esbelto si tu condición física te lo permite y entrenas con aparatos y entrenas 2 o 3 días a la semana, y a ser posible con entrenamiento personal o en grupo muy reducido. Y, por supuesto, siempre que tengas una buena alimentación y estés controlando tu estrés y estés descansando bien. Todo eso hace que puedas conseguir mejorar tu apariencia física a nivel estético", explica. Claro que "si entrenas 3 días por semana y comes siete bollos al día puede que estés fuerte pero no se va a ver a nivel estético", afirma, al tiempo que insiste en que el pilates no deja de ser un entrenamiento cuyo objetivo principal es mejorar la salud y lo otro es secundario.

"Para estar sano necesitas estar fuerte", señala, porque un músculo fuerte "hace que los huesos estén densos", pero también "que tu metabolismo, tu sistema endocrino, y tu sistema inmunológico esté mejor" y eso se traduce en una considerable mejora de tu calidad de vida. Sin olvidar, que además tiene una parte de mejora emocional porque esa respiración que se aprende a manejar con el pilates, "no solo mejora la relajación muscular y mejora el movimiento, que es más eficaz, armonioso y ágil, sino que permite tener una mejor gestión de las emociones".