Cinco consejos para evitar que los labios se agrieten con el frío

Las temperaturas empiezan a desplomarse y con la llegada del frío la piel suele necesitar una ayuda extra para mantenerla sana, cuidada y sin irritaciones. Eso no solo afecta a la piel del rostro, sino a otras zonas sensibles como las manos o los labios, que suelen sufrir especialmente la bajada del termómetro.

"Del mismo modo que ponemos especial atención al cuidado del contorno de ojos, por ser una zona más sensible y delicada, los labios también merecen unos cuidados específicos", explican Marta Barrero y Elena Ramos, farmacéuticas, expertas en dermocosmética y directoras del salón de belleza The Secret Lab. Las especialistas recuerdan "que es una piel muy fina y frágil que, además, carece de melanina y glándulas sebáceas, por lo que no tiene protección frente a las agresiones externas lo que favorece la tirantez e incluso la aparición de grietas".

Mas allá de utilizar bálsamos labiales y proteger esta zona del rostro ante las bajas temperaturas, hemos preguntando a Barrero y Ramos qué consejos se pueden aplicar en esta época del año.

Mantener la hidratación

Para que los labios no se resientan hay que empezar por lo básico: "Mantener los labios hidratados es fundamental". "Podemos utilizar barras hidratantes, cremas o sérums especiales. Estos productos hidratantes, además, deben ser regeneradores, ya que se trata de una zona mucosa que se deteriora con mucha facilidad. Es un gesto muy sencillo que nos ayudará a mantener los labios nutridos, con un aspecto muy sano y bonito", aconsejan Barrero y Ramos.

Exfoliación semanal

Las farmacéuticas destacan que si se quiere dar un extra de cuidado a los labios, se puede incorporar a la rutina una ligera exfoliación semanal. "Eliminaremos las pieles muertas dejando la piel de esa zona limpia, lisa y homogénea. Además, el peeling favorece que los labios absorban mejor los productos que apliquemos después", apuntan las expertas. Eso sí, destacan que debe hacerse siempre de manera suave.

Barrero y Ramos aseguran que con esta hidratación y exfoliación, "puede ser suficiente para tener unos labios sanos, hidratados y con un aspecto bonito", pero que si fuera necesario o se quiere recuperar la zona, pueden añadirse tratamientos en cabina como la estimulación de síntesis de colágeno a través de herramientas de radiofrecuencia como Indiba.

No humedecer los labios con saliva

Si la hidratación y la exfoliación son aliados para cuidar los labios, humedecerlos continuamente es un auténtico enemigo. "Es una costumbre muy común pero nada beneficiosa, ya que la saliva contiene enzimas para descomponer grasas y proteínas, y su efecto puede aumentar la sequedad de los labios o provocar otros daños en ellos como grietas o herpes", apuntan las farmacéuticas.

Protección fundamental

Además de la hidratación necesaria, Barrero y Ramos aseguran que durante los meses de mayor frío es necesario proteger los labios al máximo. "Es muy aconsejable utilizar bufandas o pañuelos para cubrirlos físicamente", añaden las especialistas.

Cuidado con la vaselina

Cuando los labios comienzan a agrietarse, muchas personas recurren a la vaselina. Sin embargo, no siempre es la mejor opción. "Debemos tener en cuenta que esta aísla los labios, de modo que no pierdan humedad ni te afecten las agresiones externas. Pero solo protege, no regenera, por lo que utilizarla es útil si el labio está sano", detallan Barrero y Ramos.

"Lo más importante es aplicar productos que contengan la mayor cantidad de ingredientes naturales posibles: miel, manteca de karité, aloe vera… Y es recomendable evitar ingredientes que puedan producir irritación, como el mentol", añaden las expertas.