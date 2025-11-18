Ni Suiza ni Alemania: Carla revela cómo logró tener su casa por 12.000 euros en esta aldea gallega

Vista de la famosa iglesia de San Andrés de Teixido en Galicia, España. La iglesia fue construida entre los siglos XVI y XVIII. Este templo es uno de los lugares de peregrinación más importantes de Galicia. Está situado en un lugar espectacular junto al mar y rodeado por una magnífica sucesión de acantilados y las estribaciones de la Serra da Capelada.

En plena crisis de acceso a la vivienda en España, muchos jóvenes buscan alternativas para poder independizarse. Algunos optan por irse al extranjero en busca de mejores sueldos, otros dependen de ayudas familiares para poder alquilar o comprar, y muchos más continúan viviendo con sus padres mientras intentan ahorrar lo suficiente para dar un paso que cada vez parece más inalcanzable.

Paralelamente, una parte creciente de la población joven está descartando directamente las grandes ciudades —especialmente con San Sebastián, Barcelona y Madrid liderando los precios más altos del país— y está encontrando una opción viable en la España rural. Ese es el caso de Carla, cuyo vídeo se ha vuelto viral al mostrar cómo ha comprado una casa por apenas 12.000 euros en una aldea de Galicia.

Un nuevo estilo de vida

En su canal de YouTube, Conamorcamino, Carla muestra cada rincón de su nuevo hogar, situado en un entorno natural privilegiado, rodeado de vegetación y tranquilidad, lo que crea un contraste marcado con el ritmo acelerado de la vida urbana y los precios desorbitados que caracterizan a las grandes ciudades.

Para Carla, Galicia se ha convertido en “una opción real” para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y un ritmo más pausado. En la descripción del vídeo destaca precisamente eso: su riqueza natural, su gastronomía y su ritmo de vida, elementos que cada vez atraen a más jóvenes que sienten que la ciudad ya no es una opción viable.

Mucho por hacer

La joven recorre la vivienda mostrando detalles que enamoran desde el primer vistazo: una antigua bodega con barriles, techos de madera, muebles tradicionales y hasta un pequeño hórreo, símbolo de la arquitectura gallega. “Le voy a poner mucho cariño”, comenta mientras señala las partes que quiere restaurar. Aunque reconoce que “tiene mucho trabajo”, destaca que las vistas, el entorno y la calma compensan cualquier esfuerzo.

Uno de los momentos más emotivos del vídeo es cuando muestra el lavadero y la cocina tradicional, junto con los alrededores del inmueble. Allí, cuenta que la fuente del pueblo ofrece agua potable directamente del manantial. “Esto sí que es un lujo: salir y tener un camino para pasear al ladito de casa”, afirma mientras graba los senderos verdes que rodean la propiedad.

Un movimiento que crece en toda Galicia

Cada vez más pueblos gallegos ofrecen viviendas a precios muy bajos, junto con ayudas y proyectos comunitarios que buscan atraer nuevos habitantes. Ella misma anima en el vídeo a quien esté interesado a investigar: “Si investigas encontrarás varias opciones para poder empezar a crear la vida que tanto deseas”.

la antigua propietaria

En los comentarios del vídeo, una respuesta llamó especialmente la atención: @CarmenSeijoPerez, antigua propietaria, escribió: “Holaa, yo soy la antigua propietaria. Era la casa de mis abuelos. Me alegro de que vayas a disfrutarla y espero ver cómo progresa esa reforma. Creo que la harás desde el respeto por tus palabras, lo cual me llena el corazón.” Un mensaje que añade aún más valor emocional a esta historia de transición, raíces y nuevos comienzos.