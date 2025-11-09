Paso adelante en la tecnología doméstica con la llegada del robot capaz de poner la lavadora y doblar la ropa

La tecnología del hogar acaba de dar un salto que hasta hace poco parecía de ciencia ficción. La robótica doméstica avanza a un ritmo imparable, y la llegada del Figure 03, el nuevo humanoide desarrollado por la startup estadounidense Figure AI, lo confirma.

Este robot no es un prototipo ni una demostración de laboratorio, es un asistente doméstico real capaz de poner la lavadora, llenar el lavavajillas, doblar la ropa e incluso reorganizar el salón de tu casa. Con un peso de 61 kilos, el Figure 03 ha sido diseñado para convivir en entornos domésticos de forma segura y eficiente.

Su cuerpo está recubierto con materiales suaves y tejidos desmontables, pensados para evitar accidentes y facilitar su limpieza. Incluso puede personalizarse su atuendo para integrarse mejor en el ambiente del hogar, lo que refuerza la idea de un compañero más que de una máquina.

Un robot que aprende observando

Lo que realmente distingue al Figure 03 de otros robots humanoides es su capacidad de aprendizaje autónomo. Equipado con un avanzado sistema de inteligencia artificial llamado Helix, el robot puede aprender tareas complejas simplemente observando a los humanos.

Este modelo combina visión, lenguaje y acción, lo que le permite imitar comportamientos y perfeccionar sus movimientos con solo unas horas de vídeo como referencia. Helix incorpora cámaras en las manos, sensores táctiles y micrófonos que permiten al robot reconocer objetos, responder a comandos verbales y realizar movimientos precisos.

Además, según detalla Deia, sus dedos, por ejemplo, pueden detectar presiones tan pequeñas como tres gramos, lo que le permite manipular objetos frágiles —como vasos o ropa delicada— sin dañarlos.

Diseño práctico y visión de futuro

El Figure 03 es inteligente, funcional y práctico. A diferencia de muchos robots que requieren cables o recargas manuales, este humanoide cuenta con un sistema de carga inalámbrica automática: basta con que se coloque sobre su base para recargar su batería. Además, sus piezas pueden desmontarse sin herramientas, lo que facilita su mantenimiento.

La compañía Figure AI tiene planes ambiciosos para su producción. Ya ha construido una fábrica en California con capacidad inicial para fabricar 12.000 unidades al año, con el objetivo de llegar a 100.000 robots en cuatro años. Este avance ha sido posible gracias al apoyo de gigantes tecnológicos como OpenAI, Microsoft, Nvidia y Amazon.

¿Estamos listos para convivir?

El Figure 03 ha sido presentado como el mayordomo robótico definitivo y la revista TIME ya lo ha nombrado como uno de los mejores inventos de 2025. Sin embargo, no todo son halagos. Algunos usuarios en redes sociales han señalado que el robot todavía es algo lento en la ejecución de tareas.

Aun así, su potencial es indiscutible. El CEO de Figure AI, Brett Adcock, ha afirmado que su meta es que para 2026 los robots domésticos puedan encargarse de la mayoría de las tareas del hogar sin supervisión humana.