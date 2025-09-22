Reformar para ganar: el auge de las reformas integrales en Madrid ante la subida del precio de la vivienda nueva

El mercado inmobiliario español, y particularmente en ciudades importantes como Madrid, se enfrenta a una doble encrucijada: la escasez de vivienda nueva y la constante escalada de sus precios. Ante este panorama, muchos propietarios están apostando por llevar a cabo reformas integrales en Madrid como vía para mejorar en comodidad para también para aumentar el valor del inmueble.

Convertir un piso antiguo en un hogar moderno y funcional ya no es solo una cuestión de comodidad o estética; es una jugada inteligente para maximizar el valor de las propiedades en un contexto en el que el precio de la vivienda no deja de subir. Por ello, los propietarios que quieren rentabilizar su inmueble, ya sea alquilando o vendiendo, están acelerando la inversión en reformar el hogar.

Algo de lo son conscientes en la empresa de reformas integrales Reiteman, desde donde explican que apostar por renovar es la vía más eficaz para incrementar el valor de las propiedades. “En Madrid, la subida constante en el precio de la vivienda nueva ha cambiado el panorama inmobiliario en el último lustro”, detallan los responsables de la empresa.

En este sentido, recuerdan que la creciente imposibilidad para muchas familias y particulares de acceder a pisos nuevos ha hecho que las reformas integrales se hayan convertido en una opción para propietarios y pequeños inversores que quieren aumentar el valor de sus inmuebles tanto para su venta como para ponerlos en alquiler.

Motivaciones principales: alquilar, vender o mejorar

Por todo ello, el interés por las reformas integrales en Madrid no es casual. El aumento de la demanda de alquileres y la fuerte competencia en el mercado de venta han convertido a la reforma en una opción para los propietarios que quieren adecuar sus viviendas a las expectativas del mercado y lograr unos mejores precios y condiciones. En líneas generales, según explican desde Reiteman, son tres los motivos que llevan a una persona o familia a reformar su vivienda: mejorar en confort y comodidad para seguir viviendo ahí, sacar la vivienda al mercado del alquiler o, por último, venderla.

No cabe duda de que una reforma integral es capaz de cambiar por completo un inmueble al incluir mejoras que pueden ir desde las estructurales, a las estéticas y funcionales. “Intervenir en una vivienda multiplica el precio de mercado de la vivienda al actualizar y personalizar cualquier espacio, adaptándolo a las nuevas tendencias de confort y eficiencia", señalan desde esta compañía especializada en la reforma de viviendas en Madrid.

Por ello, quienes quieran destinar su inmueble al alquiler deben ser conscientes de que una vivienda reformada se traduce en mayor atractivo y posibilidades de mantener contratos estables, a la vez que los propietarios pueden incrementar el precio mensual del mismo.

Por otro lado, los dueños que piensan en vender también encuentran en la reforma una forma de diferenciar su vivienda del resto. Frente a la oferta en viviendas usadas sin acondicionar, una casa que ha sido renovada integralmente destaca en el mercado y justifica un precio que puede llegar a ser hasta un 30% mayor que el precio que hubiera conseguido sin renovar.

Actuaciones comunes en una reforma integral



Llevar a cabo una reforma integral es mucho más que un simple cambio estético; es una transformación profunda que da nueva vida a la vivienda. Entre las actuaciones más comunes destacan la redistribución de espacios, donde hay paredes que se derriban o se levantan para crear ambientes abiertos y funcionales, así como la renovación completa de las instalaciones eléctricas y de fontanería.

Sobre estas últimas intervenciones, destacan desde Reiteman, “el objetivo es actualizar sistemas obsoletos para garantizar seguridad y eficiencia energética, incorporando

tecnología adaptada a los tiempos actuales”. En este campo destaca, por ejemplo, la climatización, donde cada vez es más común utilizar sistemas modernos de calefacción y aire acondicionado como los de aerotermia para garantizar el confort durante todo el año. Asimismo, la carpintería —puertas y ventanas— se sustituyen para mejorar el aislamiento térmico y acústico.

Del mismo modo, los acabados y revestimientos son otros de los protagonistas en una reforma integral de vivienda en Madrid. Y no pueden faltar los baños y cocinas, epicentros del hogar y las estancias más reformadas en España, que se actualizan con materiales y muebles contemporáneos que combinan funcionalidad y estilo.

Según la previsión de Andimac, España vivirá un crecimiento del 1.6% en las reformas de viviendas en 2025 para responder a un contexto inmobiliario marcado por la subida sostenida de los precios de vivienda nueva y la demanda de un consumidor que busca viviendas de segunda mano o en alquiler actualizadas y funcionales.

Quienes quieran sacar el máximo partido a sus propiedades deberán apostar por la reforma de las visas. Es la mejor oportunidad para aumentar el valor de un bien que, hoy en día, es muy escaso en Madrid.