Una simple caja de pañuelos vacía es oro si sabes utilizarla correctamente en la nevera
Una simple caja de pañuelos vacía es oro si sabes utilizarla correctamente en la nevera

Mantiene el interior del frigorífico mucho más eficiente.

Helena Zarco García
Caja de pañuelosP. Wasanruk

Cada vez se busca aprovechar al máximo los recursos y reducir el desperdicio. En este contexto,  las ideas de reutilización creativa se han vuelto tendencia en redes sociales. Entre ellas, una ha sorprendido por su sencillez y utilidad. Se trata de dar una segunda vida a una caja de pañuelos vacía dentro de la nevera.

Lo que a primera vista parece un simple envase desechable puede transformarse en un organizador funcional que mantiene el interior del frigorífico limpio, ordenado y mucho más eficiente. 

El medio japonés Saita publicó el pasado 9 de octubre un método sorprendentemente útil para reutilizar estos envases como soportes para botellas de plástico dentro del frigorífico.

Cuando las botellas se colocan de lado, suelen rodar y ocupar más espacio del necesario. Sin embargo, al introducirlas en una caja de pañuelos vacía, quedan perfectamente fijas y alineadas, evitando que se muevan o se caigan cada vez que se abre la puerta.

Cómo hacerlo paso a paso

  1. Consigue una caja de pañuelos vacía.
  2. Asegúrate de que esté limpia y seca antes de colocarla en el frigorífico.
  3. Haz unos pequeños cortes.
  4. Con unas tijeras, corta suavemente las cuatro esquinas de la abertura superior. Esto ampliará la entrada y facilitará la inserción de las botellas.

Este método no solo mejora el orden, sino que también ayuda a aprovechar mejor el espacio disponible y facilita sacar las botellas sin que el resto del contenido se desplace. El tamaño ideal es la de una botella de 500 ml ya que suele encaja a la perfección, aunque puedes ajustar el tamaño de los cortes según el tipo de botella. 

Una idea sencilla con gran impacto

Además de ser una solución económica y ecológica, este truco tiene varias ventajas:

  • Mantiene las botellas organizadas y accesibles.
  • Evita que rueden o se caigan.
  • Aprovecha materiales reciclables, reduciendo el desperdicio.
  • Facilita la limpieza del frigorífico y mejora su aspecto visual.
  • Precauciones a tener en cuenta

Sin embargo, no todo es perfecto, las cajas de pañuelos no están diseñadas para soportar la humedad. Por ello, es importante tener en cuenta que la condensación o las gotas de agua pueden deformarlas con el tiempo. Si notas que se humedecen, simplemente reemplázalas o refuérzalas con cinta adhesiva.

Este truco demuestra que la creatividad doméstica no necesita grandes recursos. Con un poco de ingenio, un objeto tan común como una caja de pañuelos vacía puede convertirse en una herramienta práctica para mantener tu hogar más funcional y ordenado.

