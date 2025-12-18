Miki Esparbé descubre el antídoto para los jóvenes de ultraderecha: "Es muy necesario" 

BARCELONA, ESPAÑA - 18 DE ENERO: Miki Esparbé asiste a los Premios Gaudí 2025 en el Auditori Fòrum CCIB el 18 de enero de 2025 en Barcelona, ​​España. (Foto de Cesc Maymo/Getty Images)

El actor catalán Miki Esparbé, protagonista de la película Frontera, ha opinado sobre el auge de la extrema derecha entre los más jóvenes. Según la última encuesta del CIS, un 19% de los españoles de 18 a 24 años cree que los años de la dictadura de Franco fueron "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos.

En una entrevista en El Mundo, Miki Esparbé ha sido muy claro sobre esta cuestión. "Da mucho miedo. No sé hacia dónde vamos, pero tengo una cierta esperanza en que haya un golpe de timón si los más jóvenes descubren todo lo que podemos mostrarles", ha comentado.

Anteriormente, Miki Esparbé ya había opinado sobre esta tendencia entre los jóvenes, que curiosamente añoran una etapa de la historia que no vivieron. "Hay un fallo en el sistema y está teniendo consecuencias", dijo en El País.

Para el actor catalán, la cultura puede ejercer como freno y antídoto para este fenómeno: "Es uno de los mayores motores de progreso de una sociedad y, a la vista está, si hay un auge de la extrema derecha seguramente va a ir a la contra de ese propósito".

En esta línea, y preguntado por si cree que superaremos en algún momento la Guerra Civil y la Transición, ha lamentado que no haya una voluntad real para hacerlo. "Se tendría que hacer una reparación real y atender las necesidades de tantas familias que consideran que no se ha hecho justicia con sus difuntos".

El protagonista de Frontera ha puesto en valor al mundo de la cultura, especialmente al cine. "Por eso es importante lo que hacemos. ¿Se hacen demasiadas pelis de la Guerra Civil? Yo pienso que no las suficientes", ha opinado, alertando al mismo tiempo de que existe "el riesgo de que los jóvenes vean con la misma distancia a Napoleón que a Franco".