Wyoming retrata al alcalde de Badalona con una lección que le daría a un niño de 5 años

Al más puro estilo Barrio Sésamo. El Gran Wyoming ha tenido que tirar de una lección básica para niños para ilustrar uno de sus sketches en 'El Intermedio'. Solo que el destinatario no era un crío con dificultades para distinguir ciertos aspectos de la realidad, era un señor de 58 años que ostenta un bastón de mando. "Las cosas se pueden comprar y vender, la personas, no (en principio). Si fuese así ya me habría comprado unos colegas que no tuvieran problemas en salir a tomar unas cañas el martes por la noche, que siempre voy solo", ha comenzado a exponer el humorista, salpicando con ironía.

"Las cosas se pueden mover de un lado a otro e incluso esconder o tirar a la basura si no te gustan, pero las personas, no", ha continuado para ir al grano: "Quizás a vosotros os parezca básica la diferencia entre una cosa y una persona, pero seguro que Xavier García Albiol agradece esta explicación".

Y Wyoming ha detallado porque cree necesaria esta lección básica, ante lo sucedido ayer: "Lo digo porque hoy se ha salido con la suya y los Mossos han desmantelado en Badalona el mayor asentamiento de migrantes que había en nuestro país, 400 personas han tenido que desalojar un antiguo instituto donde vivían".

Wyoming: "Si el señor García Albiol no entiende la diferencia entre una cosa y una persona..."

"Obviamente hay que cumplir la ley y el asentamiento tenía problemas de salubridad, pero la jueza que lo ha permitido había dejado claro que, tras el desalojo, había que asistir a esas personas sin hogar a través de los servicios municipales de atención social", señala Wyoming de la decisión judicial, dejando la siguiente reflexión: "Pero claro, si el señor García Albiol no entiende la diferencia entre una cosa y una persona, como para ir al detalle de una resolución judicial. Aunque igual está cometiendo una prevaricación, no lo sé".

"Sí, el alcalde de Badalona se ha jactado de que no se gastará un euro en realojar a estas personas. Su Ayuntamiento solo le ha buscado techo a 16 personas, y dice que 'por buen comportamiento', al resto los ha dejado en la calle como castigo y también porque cerró el único albergue municipal de la ciudad", ha criticado el presentador, ante una situación por la que medio centenar de personas han pernoctado a cielo abierto la pasada noche, en una plaza contigua.

No se ha quedado ahí Wyoming, que también ha señalado que Albiol "ha retado a [Pedro] Sánchez" a que les dé cobijo a los desalojados, cuestión que el presentador ha definido como "el típico rollo este de 'ah, que lo metan los progres en sus casas'" y que cree que Albiol "fantasea con que los meta en [el Palacio de] la Moncloa". Se ha reservado un comentario final, opinando que "yo no se lo recomendaría, si comparten casa con Sánchez... en dos meses les imputa el juez Peinado".