El PP denuncia el robo de una caja fuerte con votos por correo en Extremadura: "Que no nos roben la democracia"

El PP de Extremadura ha salido en tromba este jueves a denunciar un supuesto "robo" de la democracia después de que la Guardia Civil haya abierto una investigación sobre sustracciones en las oficinas de Correos de tres localidades extremeñas a pocos días de los comicios autonómicos.

En concreto, en Fuente de Cantos (Badajoz), los ladrones se habrían llevado la caja fuerte que contenía los votos que se habían depositado por correo de cara a las elecciones autonómicas del próximo domingo. La oficina de Correos de este municipio custodiaba también los votos de los vecinos de las localidades limítrofes de Usagre, Bienvenida y Calzadilla de los Barros.

Además de este robo, se han denunciado otros dos intentos de asalto a las oficinas de correos de las localidades pacenses de Torremejía y Santa Amalia.

La presidenta extremeña y candidata por el PP a estas elecciones, María Guardiola, ha publicado este jueves un vídeo en redes sociales denunciando este hecho y también que, supuestamente, algunos solicitantes del voto por correo no recibieron la papeleta del PP en sus casas.

"Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir. Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad. Quieren elegir por nosotros y robarnos nuestro futuro. Pero no lo vamos a permitir. Este domingo somos nosotros quiénes decidimos. Votad masivamente, que las urnas se llenen de dignidad. El domingo defendemos más que un voto. Defendemos nuestra libertad y la democracia. Que no nos roben nuestro futuro", señalaba Guardiola.

El PP ha decidido elevar este asunto a escala nacional y el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha publicado un tuit al respecto. "El robo del voto por correo emitido por ciudadanos extremeños es un hecho de enorme gravedad. Esos votos deben estar debidamente custodiados en las oficinas de Correos. Por ello, exigimos al Ministerio del Interior que despliegue todos los medios necesarios para investigar lo sucedido e impedir que vuelva a repetirse. Alguien tiene mucho interés en reventar las reglas de juego para alterar el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre. En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid. El domingo, la libertad, el orgullo por Extremadura y la dignidad vencerán con rotundidad", ha señalado.

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, también ha pedido que se abra una "investigación inmediata" y que se ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los "detalles" que tengan los responsables políticos de esas localidades para abrir una investigación hoy mismo.

Además, y dado que "se está impidiendo a los ciudadanos que han ejercido ese derecho al voto, que finalmente pueda ser depositado en la urna", ha reclamado la puesta en marcha de un "procedimiento extraordinario" para que esos ciudadanos puedan "volver a votar", porque "lo que no tiene sentido es que perdieran definitivamente ese derecho al voto".