Una británica llega a España y se da cuenta de que algo que piensan todos en el extranjero sobre los españoles es mentira: "Sencillamente no es cierto" 

Hay algunos tópicos sobre España muy arraigados en muchos países: sangría, toros, paella y siesta son imprescindibles. Aunque muchos extranjeros comprueban al visitar nuestro país que no todo es como se cree a menudo.

Susie, una británica que vive en España, ha intentado derribar una de esas leyendas que circulan sobre España en su país: que la siesta es sagrada, que todos los españoles la dormimos y que el país se paraliza por completo durante varias horas después de comer.

De hecho, más allá de sus percepciones personales, hay datos que respaldan que la siesta generalizada es un mito. Por ejemplo, una encuesta sobre Salud y Descanso, realizado por la Asociación Española de la Cama entre 3.000 personas, señala que solo el 6,2% de españoles se echa una siesta cada día, mientras que el 58,6 % nunca lo hace.

"Quería derribar un mito porque no todos los españoles se echan la siesta. Todo el mundo piensa que los españoles se van a dormir de 15.00 a 17.00. Eso, sencillamente, no es cierto", asegura Susie en un vídeo que ha grabado en un parque a la supuesta hora de la siesta.

"No es una regla inamovible"

"Son entre las 15.30 y las 16.00 y todavía hay gente aquí. Si ves al fondo, hay gente y más personas por aquí también. Así que la siesta española no es una regla inamovible", destaca.

En 2023, el prestigioso diario económico Financial Times ya derribó el mito con un artículo en el que afirmaba que "la famosa siesta no es tan común como parece". Y decía algo bien significativo: "Las únicas personas que conozco que tienen siestas regulares entre semana están en la guardería o jubiladas".

¿Cuándo empieza y cuándo acaba la tarde en España?

El autor del texto reflexionaba sobre otro asunto que le llamaba la atención: en español sólo hay una palabra para hacer referencia a la tarde, algo que no ocurre en otros idiomas, en los que dividen la tarde en más periodos. Y en este sentido destacaba que ni los propios españoles se ponen de acuerdo sobre cuándo empieza y cuándo acaba la tarde.

Decía que para algunos la tarde no empieza hasta que has empezado a comer, lo que puede suponer que ese periodo del día no empiece hasta las 14.30, las 15.00 o incluso más tarde: "Pero para muchas personas mayores, no comienza hasta que terminas de comer, lo que te lleva más allá de las 16.00. o incluso de las 17.00".