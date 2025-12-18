Consumo limitará la oferta de ultraprocesados en los centros públicos, además de en hospitales y residencias

Después de que Pablo Bustinduy anunciara que se eliminarían los ultraprocesados de los menús infantiles de hospitales y también en residencias, este jueves el Ministerio de Consumo ha avanzado que limitarán la oferta en todos los centros públicos, ya sean museos, bibliotecas, universidades o centros deportivos, además de en hospitales y residencias; también centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales. "Resulta incomprensible que la Administración permita que primen las ofertas alimentarias insanas", ha comentado el ministro Bustinduy.

Bustinduy ha hecho este anuncio en el marco de la XVI Convención NAOS, en un acto donde se han entregado los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS, presidido por la reina Letizia, además de por el propio ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; este jueves sale a información pública el Real Decreto que busca fomentar una alimentación más saludable y respetuosa con el medio ambiente.

En concreto, la idea de Consumo es limitar la cantidad máxima de ultraprocesados y frituras que puedan servirse en los menús. En aquellos centros en los que haya un régimen residencial o pensión completa, habrá como máximo dos raciones semanales de ultraprocesados. En el caso de los desayunos y meriendas, el límite será de máximo uno a la semana. Para los menús infantiles de todos los centros se excluirán por completo todos los ultraprocesados. Además, se atenderán las necesidades individuales de las personas usuarias, por motivos de salud, éticos y religiosos.

La medida, además, garantizará que al menos un 80% de los productos de las máquinas ‘vending’ sean saludables, regulando la presencia de productos ultraprocesados y poco saludables en las máquinas expendedoras, productos que, además, no podrán situarse en las filas centrales o con mayor visibilidad. Una norma que se complementa con el acceso al agua mediante la implantación de fuentes en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita.

Consumo también garantizará un 90% de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados, y fomentará que todas las comidas sean preparadas en sus propias cocinas, de modo que la alimentación se base en alimentos frescos. El texto legislativo fijará un porcentaje mínimo de frutas y hortalizas de temporada (90%) y procedente de circuitos cortos y producción ecológica (10%).

Por último, se realizarán cribados nutricionales tanto en hospitales como en centros residenciales, en los ingresos y de forma periódica, para prevenir y detectar precozmente situaciones de desnutrición o riesgo nutricional. A raíz de estos cribados se promoverán planes de atención nutricional, según sus necesidades, se les informará de estos resultados y las medidas adoptadas y se les darán indicaciones al alta.

Esta norma sigue la estela del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles que aprobó el Gobierno en abril de 2025, a través del cual se garantiza que todos los niños y niñas tengan cinco comidas saludables a la semana en los centros escolares, promoviendo el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada, en línea con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. “Hemos querido entender los comedores no sólo como lugares donde se proporcionan comidas a millones de escolares, sino también como espacios de aprendizaje de lo que es una dieta sana y variada. Espacios para la educación en salud, favoreciendo la incorporación de buenos hábitos que acompañarán a los niños y niñas durante toda la vida”, recordaba el ministro Bustinduy durante su discurso en la entrega de los Premios Estrategia NAOS.