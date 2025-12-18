Van a pagar la cuenta en 'First Dates' y se monta el lío con el comentario de ella: "Como siempre los españolitos justos"

First Dates lleva más de una década en las pantallas de los hogares españoles y cada noche cientos de miles de personas conectan con el canal Cuatro para ver a desconocidos intentar encontrar el amor de la mano de Carlos Sobera.

En las últimas horas se ha montado un intenso debate en X con la frase de una de las participantes cuando ha llegado el momento de pagar la cuenta. Desde el programa se da un dinero a los dos comensales para que paguen y, en este caso, ella se ha quejado de que él no haya pagado toda la cena.

"¿A medias? Yo llevo justo", ha dicho él. "No, sí, como siempre, los españolitos justo", ha respondido ella. "No, es verdad. Llevo céntimos, si quieres", ha añadido contrariado el comensal.

Después, ya a solas y mirando a cámara, ella ha dicho: "Lo siento, tú estás saliendo con una latina. A mí no me interesa el 50%-50% español. A mí me interesa que tú pagues la cena porque es la primera cita. Yo lo valgo".

Ya delante de la camarera de First Dates ha añadido: "Pues sí, sí. Siempre es así. 50-50 dicen". La empleada del bar del programa ha querido saber si eso le ha molestado y ella ha afirmado que no.

"Lo siento, tú estás saliendo con una latina. A mí no me interesa el 50%-50% español"

"Por qué la tengo que invitar. A mí también me invitan a veces. Pues entonces, ¿por qué no me ha invitado ella?", ha dicho él, defendiéndose de los comentarios de su compañera de cita.

Una vez juntos, cuando han tenido que decidir si querían tener una segunda cita, ella le ha dicho a la cara que no le ha gustado que no le pague la cena: "Vengo desde un país donde el hombre, por cortesía y por ser caballero y por impresionar a una chica siempre te paga la primera cita".

"Es una primera cita, a partes iguales, ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. Y bueno, yo ya te he impresionado cantándote una cancioncita y bueno", se ha defendido de nuevo.

"Vengo de una cultura donde realmente el hombre te invita en la primera cita"

Por última ha añadido ella: "Como te digo, yo vengo de una cultura donde realmente el hombre te invita en la primera cita". Se ha montado un curioso debate porque cuentas ligadas a la extrema derecha tuitera ha compartido el momento y otra cuenta de X ha dejado una acertada reflexión.

"Entiendo perfectamente que comunistas o gente de izquierdas se queje de esto, pero ¿gente con nombres como Altright o tradcatholic? ¿Tradicionales hasta que no os interesa?", ha dicho esta persona.