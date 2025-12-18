Álex, estudiante viviendo en Madrid, gasta 1.105 al mes: "Lo veo un poco caro, pero hay muchos gastos que se pueden reducir”

Independizarse es una misión cada vez más imposible para los jóvenes. Y esto es algo que se puede comprobar echando solo un vistazo a las cifras del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, el cual señala que solo el 15,2% de las personas jóvenes consigue vivir fuera de su hogar.

Además, aquellos que lo consigue pueden llegar a destinar más de la mitad de su salario en pagar el alquiler, lo que tampoco les anima. En el caso de Alejandro, estudiante que vive en Madrid, afirma que en total (vivienda más otros gastos) gasta 1005 euros al mes. "El primer gasto obligatorio es el piso. Yo vivo con mi novio y pagamos el piso a la mitad, así que 375 euros", señala el joven en un video de TikTok, donde explica que a eso le tiene que sumar gastos como la luz y el agua, lo que le cuesta unos 95 euros.

También agrega otras necesidades, como es el caso de la tarjeta de transporte, necesaria para poder desplazarse; el carné de coche que pretende estudiar; el wifi o la comida, que suele comprar en supermercados como Mercadona, donde se puede llegar a dejar unos 180 euros al mes (sumando las comidas fuera).

"Luego tengo otro gasto importante que son las clases de interpretación que me cuesta 300 euros al mes. Y hasta aquí sería la parte fija. Luego hay una parte de cada mes de ocio, según cuanto vaya al cine, de fiesta, la ropa que me compré. Y más o menos al mes, aproximo que son unos 200 euros en total", agrega el mismo.

En total, según afirma Alejandro, vivir en Madrid le cuesta 1005 euros al mes. Y, aunque reconoce que lo ve un poco caro, también añade que "hay muchos gastos que se pueden reducir". "La escuela, por ejemplo, no va a ser toda la vida y en comida y ocio se puede ahorrar bastante", dice finalmente.

La publicación, que lleva ya más de 5.000 'me gusta' y 150 comentarios, ha suscitado polémica, pues hay quienes consideran que a pesar de lo que paga, los precios son bastante baratos. "Alquiler de 750 euros ya no existe", "¿375 euros de alquiler? de que Madrid hablas", "¿25 euros de luz? (emojis riendo)".