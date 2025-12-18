Ayuso carga contra TVE y Cintora, desde el coche, le deja todo claro en poco más de un minuto

Jesús Cintora ha respondido de forma tajante a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a criticar a TVE, cadena a la que ha acusado de mentir y de querer tirar por tierra su labor.

"RTVE, la televisión pública, es cada vez más un servicio que sólo está al servicio de la Moncloa y de Sánchez con hilo directo", ha empezado diciendo la dirigente del PP de Madrid.

Y ha proseguido: "Y que se organizan campañas diarias de la mañana a noche para desprestigiar todo lo que hay en la Comunidad de Madrid, todo lo que funciona, como es la Sanidad o nuestras universidades, ya sean las residencias, para retorcer el dolor de las víctimas...".

Cintora ve intolerable lo de "culpar a los periodistas, al mensajero, a los medios" por decir que se orquestan campañas por hablar de las residencias donde "hubo más de 7.000 muertos por los protocolos de la vergüenza", por la Sanidad, con gente en lista de espera "pero según ella esto es culpa de TVE".

Los "protocolos de la vergüenza"

Ha afirmado Cintora tras escuchar a Ayuso que "esto es un bulo": "No hay nada orquestado que pueda ocultar la absoluta vergüenza que suponen los muertos en las residencias". Algo que "no es culpa de TVE" es de quien "aplicó los protocolos de la vergüenza".

"Lo mismo decir que la Sanidad funciona cuando hay problemas de lista de espera. Es tan sencillo como preguntar a la gente que tiene que esperar una cita que se prolonga", ha proseguido.

"No hay nada orquestado que pueda ocultar la absoluta vergüenza que suponen los muertos en las residencias" Cintora

Por último, lo de decir que medios como TVE donde se orquestan campañas ha dicho con rotundidad que nunca ha recibido pautas sobre lo que tiene que hacer "ni de Moncloa ni de nadie".

"Igual ella está acostumbrada a recibirla de Miguel Ángel Rodríguez", ha sentenciado el periodista desde un coche.