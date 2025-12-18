El Supremo condena a Eduardo Inda a pagar 18.000 euros a Pablo Iglesias por el bulo de los pagos en Granadinas

El Tribunal Supremo ha condenado a Eduardo Inda, director de OKdiario, a indemnizar con 18.000 euros al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias "por varias noticias publicadas en mayo de 2026 relativas al cobro por el demandante de una importante cantidad de dinero pagada por el Gobierno de Venezuela en un banco radicado en un paraíso fiscal", lo que supuso una "intromisión ilegítima en el derecho al honor".

Inda y Okdiario tendrán, además, que publicar "una nota que recoja resumidamente los principales argumentos de la sentencia y a que cesen la divulgación de los artículos objeto del proceso en Internet y realicen las gestiones adecuadas encaminadas a que el acceso al contenido de esos artículos no sea mostrado en las listas de resultados en los motores de búsqueda en Internet".

En redes sociales, el también exsecretario general de Podemos y ahora director de Canal Red no ha tardado en celebrar la noticia. "Yo voy con ello, pero es muy burdo, Eduardo. Hoy, por fin, el Tribunal Supremo condena a Eduardo Inda por la fake new de Granadinas. [...] No es frecuente pero, a veces, la justicia hace justicia", ha escrito Pablo Iglesias.

Hace unos meses, el diario El País tuvo acceso al audio de una conversación entre Francisco Martínez, exnúmero dos del Ministerio del Interior con el Partido Popular, y el empresario Javier Pérez Dolset. En ese diálogo, Martínez confiesa que sabían "perfectamente que lo de Granadinas era mentira, que era una falsificación".

Martínez reconoció que, a pesar de saber que la operación orquestada contra Pablo Iglesias era falsa, no pudieron evitar que Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía, se la filtrara a un medio de comunicación.

El engaño consistió en hacer creer que Pablo Iglesias disponía de una cuenta en el Euro Pacifik Bank, en las Islas Granadinas, con 272.325 dólares que le habría pagado el Gobierno venezolano. Hasta el banco negó los hechos.