Guille Galván publicará su primer disco en solitario al margen de Vetusta Morla

Guille Galván ha anunciado este martes el lanzamiento de su primer álbum en solitario al margen de su famoso grupo, Vetusta Morla, del que desde este viernes se podrá escuchar un primer avance con la canción 'En qué momento dudé de ti'.

El tema constituye, en palabras del propio músico recogidas por su oficina, "un perdón, un acercamiento ante alguien con quien no has sido justo y ahora tratas de poner en valor reconociéndole todo lo que ha hecho".

"Crudo y honesto", con producción de Héctor G. Fazzo y mezcla de Carlos Raya, Galván tira de guitarra acústica y de su propia voz para presentarse a solas como intérprete tras más de dos décadas de trabajo como compositor y músico de Vetusta Morla.

Qué esperar del disco

Como indica la nota de prensa, las claves de este tema marcan la pauta del resto del álbum, que destaca "la importancia de la canción como refugio y celebración de quienes están cerca".

"Grabé este disco en casa, guitarra y voz a la vez, con Héctor encargándose del sonido. Pensaba que si tenía que encontrar mi manera de cantar, debía desprenderme de casi todo y volver al origen. Algunas canciones quedaron así, otras fueron viajando y creciendo hasta ramificarse. Pero siempre con la idea de mantener esa intimidad, de bis a bis sincero con quien la escuche", ha comentado Galván sobre el mismo.

Fue en 2008 cuando se produjo el gran salto de Vetusta Morla con su primer álbum de estudio, 'Un día en el mundo', al que siguieron 'Mapas' (2011) y 'La deriva' (2014), así como 'Mismo sitio, distinto lugar' (2017) y 'Cable a tierra', el último por el momento.

Suyo es además el registro histórico de congregar a cerca de 40.000 personas en un único concierto como banda independiente, el que tuvo lugar en 2018 en la Caja Mágica de Madrid, una cifra que en 2022 casi igualaron con 35.000 personas en su primer y único concierto en el Estadio Metropolitano de la capital, inmortalizado en el álbum en vivo 'Bailando hasta el apagón'.

En 2024 se anunció un parón en su actividad "si todo va bien" hasta este 2026. "Hasta entonces, veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras, en definitiva, vivir y disfrutar de la vida", continuaba el comunicado.

Mas allá de la banda, Galván ha sido uno de los miembros más activos en cuanto a proyectos personales, puesto que junto a la publicación de varios libros de poesía se ha sumado su trabajo en bandas sonoras como la del documental 'Madrid, Ext.' (2025).