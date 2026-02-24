Yolanda Díaz responde a Julio Iglesias: "Con denuncias y sin denuncias, las mujeres no nos callamos"
La ministra de Trabajo es objeto de una demanda de conciliación por parte del cantante al que atribuía públicamente la condición de “abusador sexual”.
Menos de dos horas después de que se hiciese pública la demanda de conciliación de Julio Iglesias a Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha respondido al cantante rotunda al cantante a través de su perfil de la red social BlueSky.
"Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", ha escrito la vicepresidenta este martes en su cuenta de la red social Bluesky.
"Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos."
Según el escrito de los abogados del cantante de La vida sigue igual, la denuncia ha sido presentada por los comentarios de carácter "injurioso y calumnioso" que realizó en una red social y en un programa de televisión en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.
El cantante solicita a través de su abogado la celebración de un acto de conciliación en el que la vicepresidenta reconozca el daño producido, rectifique sus manifestaciones, en los mismos medios y en la misma franja horaria, y lo indemnice con la "cantidad que se establezca en función del grave daño social producido".