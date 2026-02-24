Sanidad retira un lote del cosmético Dolebalm: está contaminado por una bacteria

Nueva alerta sanitaria. Esta vez, en el mundo de la cosmética. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este martes del cese de comercialización y retirada del mercado de un lote del cosmético Dolebalm debido a la presencia de una bacteria, lo que puede suponer un riesgo principalmente para aquellas personas que tengan el sistema inmunológico debilitado.

En una nota informativa que ha sido difundida por la Aemps, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, se ha explicado que el riesgo está en concreto en el lote U01 del cosmético Dolebalm está contaminada por el microorganismo Staphylococcus aureus. Esta bacteria es conocida por tener la capacidad de provocar infecciones en personas con problemas de salud o defensas bajas o que tengan alguna clase de problema de salud.

Qué hacer si tienes uno de los productos contaminados

La crema está fabricada en las instalaciones de la empresa Greensoft Health@Wellness Phytoaids, S.L, pero la empresa responsable de la puesta en el mercado es Global Comarcos, S.L, situada en Barcelona, según figura en el etiquetado del envase.

Todas las unidades del lote U01 del producto, que se presentan en tarros de 1.000 ml y 250 ml y tubos de 200 ml y 60 ml, están afectadas.

La Aemps ha comunicado la alerta a las autoridades sanitarias. A los usuarios les ha pedido que si tienen algún lote no lo utilicen y lo devuelvan al punto de compra mientras que a los puntos de venta les ha instado a revisar el almacenamiento y en caso de tener el producto contactar con la empresa responsable.

En cuanto a los puntos de venta, la AEMPS aboga por revisar los productos en venta y almacenados en los establecimientos. Así, si se está en disposición de unidades del lote U01, estas deben ser retiradas de la venta y es necesario la puesta en contacto con la compañía responsable.