La jueza pide a Adif devolver material de Adamuz en su poder y evitar responabilidad penal

La jueza que instruye el caso por el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, ha instado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a "la restitución inmediata del material que obre en su poder" para evitar incurrir en responsabilidad penal.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, la titular del Tribunal de Instancia e Instrucción de Montoro (Córdoba) responde al oficio presentado por la unidad de investigación de la Guardia Civil de Córdoba en el que señaló que Adif retiró material del lugar del accidente sin pedirlo, tal y como han publicado este martes diversos medios.

Ante el oficio de los investigadores, la jueza ha requerido a Adif en su providencia que "se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa y práctica de cualquier prueba sobre el material extraído, si no es previa autorización judicial".

Además, insta a la "restitución inmediata del material que obre en su poder, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente".

La Guardia Civil dijo que Adif "realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos y practicó distintas pruebas en material, sin advertirlo ni solicitarlo".

Por su lado, Adif ha asegurado este martes que entre el 22 y el 23 de enero sólo retiró aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su inspección tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y que se conservó siempre a disposición policial y judicial.

Fuentes del administrador de Adif han apuntado que si no hubieran retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, con el inicio de las obras "hubieran acabado en cualquier vertedero" una vez iniciados los trabajos el día 26.

Desde Adif subrayan que todo se trasladó a un edificio suyo de mantenimiento en Hornachuelos (Córdoba) y que siempre estuvo a disposición judicial y policial. Se trataba de material de la vía en sentido Madrid y no del contrario, donde se produjo el descarrilamiento del accidente ocurrido el 18 de enero, en el que murieron 46 personas.

"Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial", recalcan desde la empresa pública, que el 27 de enero obtuvo permiso judicial para iniciar las obras de recuperación de la línea.