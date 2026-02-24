La jueza de la DANA dedica a las víctimas 60 de las 109 páginas de su alegato contra Mazón

Protesta de familiares de víctimas de la DANA protestando en Les Corts Valencianes el 27 de noviembre de 2025.

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana dedica 60 de las 109 páginas de su exposición razonada contra el expresident Carlos Mazón a las 230 víctimas de las riadas, a quienes cita con nombre y apellidos, antes de detallar las circunstancias de su muerte.

En el referido escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, al que ha tenido acceso EFE este martes, la instructora Nuria Ruiz Tobarra aclara que está en trámite de estudio otro fallecimiento, que podría elevar la cifra total de víctimas a 231.

Tras citar todos sus nombres y antes de explicar cómo se produjeron esos fallecimientos, la jueza reprocha las "informaciones falsas" relacionadas con este episodio que "sumaron fallecidos inexistentes", algo que considera "una falta de respeto a la memoria de las víctimas", "especialmente grave -remarca- cuando se expresa por parte de quienes son parte en este procedimiento".

Unos pocos casos carecen del relato del fallecimiento "porque no ha sido posible oír a sus familiares todavía, dado el volumen de la causa", explica la jueza.

El primero de la lista de fallecidos en la riada es un policía de Benetússer de 47 años que aquella tarde se encontraba en su casa con sus dos hijos. Bajó a la calle a las 19 horas para socorrer a varios conductores que quedaron atrapados en sus coches cuando una furgoneta movida por el agua le golpeó y le empujó dentro de un garaje, donde falleció.

Son relatos cortos, de apenas unas líneas que resumen las explicaciones que han dado familiares y conocidos de las víctimas sobre la última vez que les vieron o cómo les encontraron.

Recogen detalles también sobre la altura que alcanzó el agua y que anegó hasta el techo numerosos bajos donde residían personas mayores, de la distribución angosta de esas casas y de cómo los muebles o paredes resultaron trampas mortales.

Otro de los casos explica la angustiosa muerte de un hombre de 64 años en Massanassa, que quedó atrapado en el ascensor, relatada por su mujer, que le oyó pedir auxilio impotente desde el exterior.

Además de los fallecimientos se describen otros casos de lesiones graves que están pendientes de los informes médicos para determinar si se pueden considerar víctimas de aquella tragedia.

Es el caso de un hombre que acudió a casa de su tía en Benetússer y que, tras quedar atrapado en la riada y golpearse una pierna, logró refugiarse en el techo de una furgoneta, donde permaneció varias horas; al día siguiente fue andando hasta la pedanía valenciana de La Torre y posteriormente sufrió una sepsis y se le amputó la pierna.