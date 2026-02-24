Alsina retrata así a Ortega Smith tras su expulsión de Vox: "Al menos ahora sabe cómo se siente un sin papeles"

Pocas veces Carlos Alsina ha sido tan contundente como en esta ocasión, cuando ha aprovechado para lanzar un dardo envenenado a Javier Ortega Smith. El político de ultraderecha se ha negado a abandonara la portavocía de Vox en el ayuntamiento pese a la orden trasladada por Santiago Abascal.

Al hilo de esto, Carlos Alsina ha aprovechado para trasladar su opinión sobre Ortega Smith, del que ha dicho que "su antiguo camarada" le ha dejado sin papel en Vox. De hecho, ha utilizado esta última expresión para replicar las palabras del aún portavoz en el Ayuntamiento, quien ha asegurado que se ha quedado "sin papeles".

"La bota de Abascal no deja crecer las hierbas que le molestan"

"Al menos, ahora sabe Ortega cómo se siente un sin papeles cuando se le señala como obstáculo para la convivencia por no integrarse" ha afirmado Alsina, empleando su tono irónico habitual.

"Siempre puede Smith, con esta nueva experiencia que ha adquirido, apuntarse a una asociación de defensa de los inmigrantes", ha proseguido el locutor de Onda Cero. Para Alsina, Vox es "el partido camarilla" y Ortega Smith, uno de los pocos fundadores que quedan.

"La bota de Abascal", expone Alsina, "no deja crecer las hierbas que le molestan". Al hilo e esto, el periodista ha recordado cómo en los últimos años, el líder de Vox ha purgado a varias de las principales figuras de la formación como Espinosa de los Monteros, Macarerna Olona o Rocío Monasterio.

Ortega Smith se planta contra Vox

A pesar de que la dirección de Vox le ha trasladado Ortega Smith le ha apartado supuestamente de la portavocía y le retirara la militancia de forma cautelar, el político madrileño se resiste a dejar sus cargos.