Almudena Herraiz, ortodoncista: "No debemos permitir que los niños respiren con la boca abierta"

Ver a un bebé dormir puede ser una de las imágenes más tiernas pero si lo hace de una determinada forma, deberías de vigilar eso. Se trata de dormir con la boca abierta y aunque pueda parecer un gesto inofensivo, en realidad puede ser muy perjudicial tanto a medio como largo plazo.

Según ha advertido la ortodoncista y divulgadora Almudena Herraiz las consecuencias de esta costumbre pueden repercutir en el desarrollo infantil, especialmente en la estructura facial, la salud bucodental y la calidad del descanso.

"No debemos permitir que los niños respiren con la boca abierta", dice la experta en el vídeo publicado en su cuenta @almuherraizortodoncia donde explica y comenta un vídeo en el que una madre cierra suavemente la boca de su bebé mientras duerme.

Respirar por la boca no es solo un mal hábito

Según explica Herraiz, permitir que un niño respire habitualmente por la boca puede desencadenar numerosos problemas. Además de las caries o las alteraciones en las encías, la especialista asegura que la principal preocupación está en cómo afecta al desarrollo de la cara y de la mordida.

"Generar una respiración bucal en vez de nasal va a tener muchísimas repercusiones en la forma de la boca, la mordida y la estructura facial", afirma. La especialista señala que estos niños suelen desarrollar rostros más alargados, con ángulos faciales más abiertos y alteraciones en el crecimiento óseo de la mandíbula y el maxilar.

Problemas de sueño y falta de concentración

Las consecuencias no se limitan únicamente a la estética facial. La respiración bucal también puede afectar directamente al descanso y al rendimiento diario de los menores. Herraiz explica que estos niños pueden sufrir problemas respiratorios durante el sueño e incluso desarrollar apneas con el paso de los años.

"Van a ser niños con menos concentración, con muchas más ojeras y más problemas respiratorios", advierte. Dormir mal durante la infancia puede repercutir en el aprendizaje, el comportamiento y el desarrollo cognitivo. De hecho, muchos especialistas relacionan la mala calidad del sueño infantil con dificultades de atención, cansancio constante e irritabilidad.

Más alergias y problemas respiratorios

Que el aire pase por la nariz en vez de por la boca, tiene una función clave en el sistema respiratorio, ya que filtra, humidifica y calienta el aire antes de que llegue a los pulmones. Cuando un niño respira por la boca, pierde esa protección natural.

Por eso, según la ortodoncista, los menores que mantienen este hábito suelen presentar más problemas de rinitis, congestión nasal y alergias. Además, la sequedad bucal favorece la aparición de caries y enfermedades de las encías, ya que disminuye el efecto protector de la saliva.

Cuándo acudir al especialista

La doctora recomienda que los padres estén atentos a señales como dormir con la boca abierta, roncar frecuentemente o mantener los labios separados durante el día. "En niños de 7, 8 o 10 años que respiren con la boca abierta recomiendo acudir al dentista”, explica.

No obstante, también recuerda que en muchos casos puede existir un problema respiratorio de base, por lo que aconseja complementar la valoración con un especialista en otorrinolaringología para detectar posibles obstrucciones nasales, hipertrofia de adenoides u otros trastornos.

El uso de esparadrapo para dormir

Una de las recomendaciones que más debate genera es el uso de esparadrapo para favorecer el cierre de la boca durante el sueño. Según la experta, una vez descartados problemas respiratorios importantes y bajo supervisión profesional, puede ayudar a reeducar la respiración nocturna.

Dormir con esparadrapo, conocido como mouth taping, es una técnica cada vez más comentada en redes sociales y entre algunos especialistas. Busca forzar la respiración nasal para reducir ronquidos y mejorar la sequedad bucal, pero puede provocar posibles dificultades respiratorias, ansiedad y problemas en personas con apnea. Por ello, debe hacerse con precaución y tras una evaluación médica adecuada.