Almudena Herraiz, ortodoncista: "Esta es una de las peores pesadillas de un dentista"

La ortodoncista Almudena Herraiz, conocida en redes como @almuherraizortodoncia ha desvelado en un vídeo uno de los momentos más delicados y temidos en la consulta. Según ella, es cuando una caries aparentemente tratable se convierte, en cuestión de segundos, en un problema mucho más grave.

"Podría ser una de las peores pesadillas de un dentista", explica, refiriéndose a una situación que, aunque no es frecuente, sí ocurre en la práctica clínica. Durante el tratamiento de una caries, el procedimiento habitual consiste en eliminar el tejido dañado y reconstruir el diente con un empaste.

Sin embargo, hay casos en los que la lesión está mucho más avanzada de lo que parecía inicialmente. El punto crítico llega cuando, al limpiar la caries, el dentista observa un pequeño punto rojo. Ese detalle lo cambia todo. "Eso es sangre y es nefasto", señala Almudena Herraiz. La aparición de sangre indica que la caries ha alcanzado el tejido vivo del diente, es decir, el nervio.

De un empaste sencillo a una endodoncia

Cuando la lesión llega al nervio del diente, el tratamiento deja de ser un simple empaste para convertirse en una endodoncia. Este procedimiento implica eliminar el nervio del diente, limpiar los conductos y sellarlos. Es un proceso más complejo, largo y costoso, y además deja el diente desvitalizado.

El objetivo principal de este procedimiento, es salvar la pieza dental natural, evitar la extracción y eliminar el dolor. Sin embargo, aunque el diente se conserva, ya no tiene la misma vitalidad ni resistencia que antes.

El verdadero problema

Según explica Almudena Herraiz, lo más complicado no es solo el tratamiento en sí, sino la reacción del paciente. Cuando una caries profunda ya ha sido diagnosticada desde el inicio como candidata a endodoncia, el paciente acude preparado para ello.

Sin embargo, cuando se plantea inicialmente como un empaste sencillo y la situación cambia durante el procedimiento, el impacto es muy distinto. "El paciente siente que no se le dijo que podía pasar esto", afirma.

Este cambio implica interrumpir el tratamiento en ese momento y explicar la nueva situación. Además, la endodoncia implica aumentar considerablemente el coste y es un procedimiento más invasivo. Todo ello genera incomodidad, frustración e incluso desconfianza en algunos casos.

Por qué ocurre esta situación

Las caries pueden avanzar sin que se detecte y, en ocasiones, su profundidad real no se aprecia completamente hasta que se comienza a trabajar sobre el diente. Aunque las pruebas diagnósticas permiten estimar la cercanía al nervio, no siempre es posible predecir con total certeza si este se verá afectado durante la intervención.

El caso descrito por Almudena Herraiz puede evitarse si se le da importancia a la prevención y se detectan las caries en fases tempranas. Las revisiones periódicas, una buena higiene bucodental y hábitos saludables son fundamentales.