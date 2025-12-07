Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Alyssa Blask, psicóloga: "Mucho cuidado con decir esto cuando los hijos descubren la verdad sobre Papá Noel"
Navidad

Alyssa Blask, psicóloga: "Mucho cuidado con decir esto cuando los hijos descubren la verdad sobre Papá Noel"

Una fórmula sugerida es: "Lo hacíamos porque era divertido y especial".

Daniel Cáceres Garriga
Niña susurrando su deseo a Papá Noel para Navidad
Niña susurrando su deseo a Papá Noel para NavidadGetty Images

A muchas familias les llega un momento delicado: cuando los niños empiezan a sospechar que Papá Noel quizá no sea exactamente como lo imaginaban. La escena suele repetirse en diferentes hogares, especialmente cuando aparece la influencia del colegio y de los compañeros. La revista griega Bovary recoge el caso de Liberty, una niña de siete años que preguntó directamente si Santa Claus existe porque un compañero de clase le aseguró que no. Para muchos padres, esa pregunta supone un choque entre el deseo de mantener viva la magia de la Navidad y la necesidad de ser sinceros.

Los especialistas consultados por Bovary coinciden en que no existe una edad universal para revelar la verdad. La investigación dirigida por la Dra. Candice Mills, conocida como Santa Project, señala que los niños suelen dejar de creer alrededor de los ocho años. Curiosamente, la tecnología ha prolongado esta ilusión en algunos casos, ya que las aplicaciones que permiten añadir a Papá Noel en fotos o vídeos crean pruebas visuales que resultan muy convincentes para los más pequeños.

Por otro lado, el estudio del profesor Chris Boyle en la Universidad de Exeter muestra que muchos niños que ya conocen la realidad deciden seguir el juego porque disfrutan de la tradición. Otros, en cambio, pueden sentirse molestos o incluso engañados cuando descubren que la fantasía se mantiene aun cuando ellos dudan de ella.

El profesor Rohan Kapitany, experto en análisis de datos en la Universidad de Durham, recuerda que esta decisión depende más del niño que de una norma externa. Según sus palabras, "los niños sacarán sus propias conclusiones" y, cuando empiecen a preguntar con insistencia, es señal de que están preparados para una conversación honesta. Añade que este momento puede transformarse en una oportunidad educativa, ya que permite explicarles que conocer la verdad también implica asumir la responsabilidad de mantener el secreto para hermanos menores o amigos.

La especialista en desarrollo emocional Alyssa Blask Campbell subraya que cada niño vive esta transición de forma distinta. Entre los cinco y los doce años, la influencia del grupo de iguales aumenta y su pensamiento lógico se activa, por lo que comienzan a comparar relatos con hechos. Cuando llega la revelación, recomienda validar sus emociones y explicarles con calma que la tradición de Papá Noel existe para añadir alegría y no para engañarles. Una fórmula sugerida es: "Lo hacíamos porque era divertido y especial".

Finalmente, la psicóloga infantil Amanda Gummer aconseja seguir siempre el ritmo del niño. Si hace preguntas directas, suele ser el momento adecuado para responder con sinceridad y cariño, evitando historias cada vez más complicadas que puedan deteriorar la confianza.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 