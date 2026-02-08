Hallado el zafiro más grande de todos los tiempos: 712 gramos y 3.563 quilates

Una piedra preciosa de zafiro que pesa 712 gramos (3.563 quilates) ha sido encontrada en Sri Lanza. Se trata de zafiro más grande del mundo que se haya hallado hasta el momento. El hallazgo de esta rara piedra preciosa, llamada Estrella de la Tierra Pura, ha sido anunciado públicamente hace unos días en Colombo, Sri Lanza, según ha publicado Tecniikan Maailma (TM) .

Estuvieron presentes en la presentación de este descubrimientos representantes del Instituto Gemológico de América, quienes afirmaron que la piedra preciosa era el zafiro estrella púrpura de más peso jamás encontrado. Un zafiro estrella azul, llamado Estrella de Adán , descubierto en 2015, pesaba 280,8 gramos (1.404 quilates) y ha fue considerado, antes de este nuevo hallazgo, el zafiro más pesado.

Los zafiros son una variedad del mineral corindón, con característico color azul, aunque hay otros colores menos comunes, debido a impurezas de ciertos óxidos (el Cr. y el Ti). Estas piedras se encuentran comúnmente en yacimientos ricos en rutilo, bauxita y hematita y su composición química es una mezcla de óxidos de aluminio, hierro y titanio.

Además, el zafiro pertenece a la misma familia de minerales de otra espectacular piedra. el rubí, siendo la única diferencia entre ellas, en realidad, una convención sobre su nombre y su color. Es decir, se le llama rubí a los corindones de tonos rojos y zafiro a todos los demás colores, incluso a los que son incoloros, llamados también leucozafiros.

Los zafiros estrella tienen una estructura interna específica que crea un reflejo similar al de una estrella y la piedra descubierta ahora tiene un reflejo, en concreto, de una estrella de seis puntas. Los propietarios de esta gran gema planean vender la piedra si encuentran comprador. Los profesionales han estimado que su valor es al menos 256 millones de euros.

La piedra fue encontrada en 2023 en una mina cerca de la ciudad de Ratnapura. Esta localidad está ubicada en el sur de Sri Lanka, a cien kilómetros de Colombo, la ciudad tiene un nombre sánscrito que significa "ciudad de gemas". Ratnapura es el centro de la economía de las gemas de Sri Lanka.

Los actuales propietarios compraron la piedra a los descubridores ese mismo año, entre otras piedras, pero fue el año pasado cuando se enteraron de que se trataba de un zafiro estrella púrpura muy valioso, después de que dos laboratorios de gemas separados lo confirmaran.