Un camarero sirve en bandeja el debate al dirigirse a los hosteleros explotadores y a quienes aceptan esos trabajos

El hostelero y camarero Abraham Galera, conocido en redes sociales como @abrigaca por su humor y su reivindicación a la hora de hablar de lo que pasa delante y detrás de la barra, se ha dirigido directamente a los dueños de restaurantes y bares que ofrecen malas condiciones laborales a sus trabajadores y a aquellos que lo aceptan.

"Estoy hasta los huevos de los jefes de la hostelería que son unos putos explotadores de mierda. Sí, sí, lo digo, da igual que me corten el vídeo, lo voy a decir con los insultos que me hagan falta", ha comenzado pronunciado, dejando muy claro su enfado con este tipo de jefes.

Ha insistido: "Si tu jefe es un explotador, es un explotador y no se puede permitir". A los que le mencionan que "es que aguanto en este trabajo porque no hay nada mejor, necesito el dinero, es que si no tengo entre trabajo no como a final de mes" les entiende.

Favorecer la "esclavitud empresaria"

A la hora de aceptar estos trabajos, el hostelero ha defendido que se favorece una "esclavitud empresaria de hostelería que no tiene nombre, ni pies, ni cabeza". Ha puesto de ejemplo ofertas de trabajo de "60 horas (semanales), contratado a 20 horas y sueldo de 900 euros".

"Si lo aceptas, das pie a que esa persona sigue explotando a gente. Como sabéis, me lleno la boca siempre de decir que aquí hacemos bien las cosas", ha insistido, detallando cómo son las condiciones laborales en su bar:

Turnos de ocho horas.

Dos días de fiesta.

Contratos a 40 horas como camareros.

Su mayor enemigo, el jefe explotador

Ha insistido varias veces en que su mayor enemigo "es precisamente tu jefe el explotador, porque si él te paga solo 900 euros por toda tu jornada laboral a fin de mes, puede poner el menú, en vez de a 15 euros, lo puede poner a 10".

"Claro que tendrá el bar lleno, porque el menú a 10 euros... Dile a tu jefe que suba los precios, que eche gente, que si sobra gente porque no hay faena, que despida, lo que tenga que hacer, pero no puede ser que los que estén trabajando cobren por debajo de lo mínimo y de lo vital", ha defendido.

"Sé que es difícil, pero os pediría a la gente que esté trabajando en este tipo de empresa con plantillas que estáis infravaloradas, poneros de acuerdo entre camareros, cocineros y haced un boicot", ha añadido.

Una hostelería "digna"

"Y si os despiden, ¿qué? Una inspección laboral a este sitio porque no están cumpliendo nada de los requisitos mínimos para trabajar en hostelería, hagamos el favor de intentar luchar por una hostelería digna, que es un trabajo bastante bonito, como para que lo tengamos hundido en la mierda todavía en el año 2026", ha rematado.