Annalisa, madre preocupada: "Mi hijo prefiere jugar con sus amigos en línea en lugar de verlos en persona"

Annalisa C, es una madre que ha decidido escribir su historia al medio italiano Repubblica. En un escrito que mandó, decidió contar lo que le está pasando con su hijo Luca, de 15 años, y el tiempo que pasa en casa jugando a videojuegos o, simplemente, hablando o usando el teléfono móvil.

"Leí tu columna, me resulta útil, me gustaría aprovecharla para que me aconsejen", ha pedido en el correo que mandó a la redacción y que deseaba que publicaran, preocupada por la actitud de su hijo.

Ella tiene 44 años y vive en Turín (Italia). Ella trabaja en el sector inmobiliario, pero cada vez que vuelve a casa se encuentra con el mismo problema. Su hijo no quiere hacer planes con sus amigos en la calle, prefiere jugar a los videojuegos.

"Para animarlo, le pongo un límite diario de videojuegos, con la esperanza de que esto le anime a salir un poco más o a pasar tiempo con sus amigos en persona".

"Pero, en cambio, empieza a ver la televisión o a dibujar en su habitación".

"Sé que los tiempos han cambiado y que el mundo digital forma parte de sus vidas".

La protagonista asegura que no llega a comprender "por qué se refugian tanto en los contactos virtuales, por qué evitan a los amigos de verdad, mientras que yo, de niña, ansiaba estar con mis compañeros de clase, charlar y reír".

"Me siento impotente; me gustaría que mi hijo construyera relaciones basadas en la realidad, no en la virtualidad", ha destacado Annalisa.

Preguntar por el refugio que representa

La doctora Maria Claudia Biscione, psicóloga, psicoterapeuta y sexóloga, ha asegurado que es un problema que se está viviendo en muchas casas. "Parto del hecho de que Luca no se presenta como un chico 'aislado del mundo", ha señalado.

"Sino como un adolescente que busca una nueva forma de relacionarse, en una etapa de la vida en la que, como bien sabemos, la identidad es frágil, está en construcción, y la necesidad de protección coexiste con el deseo de autonomía", ha añadido.

La experta considera que, "en lugar de obligarlos a salir o imponerles reglas sobre el uso de los dispositivos", cree que lo más útil es que "Annalisa se preguntara qué representa ese refugio en la habitación para Luca".

"¿Qué emociones lo invaden en esta etapa de su crecimiento? ¿Es agotamiento emocional? ¿Es miedo a no sentirse a la altura en las relaciones de la vida real? ¿Es una necesidad de control a una edad en la que todo parece escapársele?", ha cuestionado.