El perturbador plan del principal asesor del Kremlin: bombardear capitales europeas para mantener su "patriotismo"

Mientras Moscú proyecta una imagen más conciliadora en las negociaciones sobre Ucrania, en el frente interno el discurso es muy distinto. Un influyente asesor del Kremlin ha publicado un manifiesto en el que plantea abiertamente ataques contra capitales europeas —e incluso el uso “limitado” de armas nucleares— como parte de una estrategia de disuasión.

El autor es Sergei Karaganov, veterano consejero del Kremlin y presidente honorario del Consejo de Política Exterior y de Defensa, un órgano influyente en el diseño estratégico ruso. En un texto difundido en la revista Rusia en la Política Global, Karaganov sostiene que, si el conflicto no se resuelve en los términos de Moscú, Rusia debe estar preparada para el “escenario más difícil”. En ese contexto, el “escenario más difícil” significa recurrir a armas nucleares contra Europa Occidental.

Atacar “los centros de la élite”

Karaganov propone una escalada por fases. Primero, ataques de alta precisión con armas convencionales contra “centros de mando, infraestructuras críticas, bases militares y, especialmente, lugares donde se congrega la élite gobernante” en países europeos que apoyan a Ucrania.

Como ejemplo, menciona de forma explícita a Francia y Reino Unido —ambos con arsenal nuclear— como objetivos estratégicos para provocar un “desencanto” en sus élites políticas.

Si esa presión no fuera suficiente, plantea el “uso limitado de armas nucleares” y sugiere revisar la doctrina rusa que sostiene que una guerra nuclear no puede tener ganadores. A su juicio, esa idea ha “desarmado ideológicamente” a Moscú.

En el texto llega a afirmar que “necesitamos considerar si se debe despojar a Francia y Gran Bretaña de su acceso a las armas nucleares. Después de iniciar la guerra contra Rusia, perdieron el derecho moral y político a poseerlas”.

Patriotismo como combustible interno

Lejos de presentar la guerra como una carga, Karaganov sostiene que la “operación militar especial” ha generado dividendos internos: más patriotismo, mayor orgullo nacional y revitalización económica y científica.

Además, en una declaración anterior recogida por medios internacionales, afirmó que “deberían saber que somos más inteligentes, más fuertes y más decididos que los europeos. Y excelentes combatientes”.