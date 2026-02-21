El Ejército de EEUU admite que se ahoga en datos y busca ayuda en la IA: "Procesar 1.500 objetivos al día está más allá del alcance humano"

La inteligencia artificial, un arma cada vez más imprescindible en el frente de la guerra. El campo de batalla moderno está tan saturado de sensores y armas en red que generan confusión entre los soldados. Según informa uno de ellos en el diario Business Insider, la IA se ha vuelto imprescindible para ordenarlo todo de forma significativa.

Tal y como reza la publicación, durante años, el ejército se ha esforzado en desplegar sensores para la información y la conciencia en el campo de batalla, pero ahora el servicio "también tiene que pensar" en la sobrecarga de información y en cómo gestionarla. En un reciente ejercicio del Ejército de la OTAN en Europa, el Dynamic Front, las tropas utilizaron un sistema de IA propio para consumir y clasificar datos.

El valor de esta tecnología, asegura el medio de comunicación, no era estrictamente que pudiera hacer el trabajo de una manera más ágil, sino que pudiera recordar contextos y patrones que los humanos no podían.

"Estamos ahogados de datos"

"El campo de batalla moderno, lo que ya estamos viendo en todo el mundo, está repleto de sensores y nos estamos ahogando en datos", asegura el coronel Jeff Pickler, en conversación con Business Insider. Según él, "no hay suficiente gente" para descifrar la información disponible.

El software destinado a abordar este problema entre las tropas de la Alianza es el Arcane Front, pero los líderes del Ejército aseguran que tienen la intención de probar la IA "a mayor escala". "Si estamos ante un objetivo establecido en el teatro europeo donde creemos que vamos a necesitar procesar más de 1.500 objetivos al día, eso está fuera del alcance humano", dijo Pickler. "La respuesta a la ecuación está en la IA y las automatizaciones".

Durante un posible conflicto a gran escala en Europa, la IA podría ayudar a localizar y evaluar esos objetivos: puede recordar patrones que los humanos "podrían olvidar o ni siquiera notar". "Así que la diferencia no son segundos contra minutos; son minutos en lugar de meses", celebra el alto comandante estadounidense.

"No reemplaza a los analistas leyendo más rápido", "reemplaza las semanas que los analistas pasan reconectando información repartida en miles de informes", culmina.

Desarrollo de Mando y Control de Nueva Generación

El impulso del Ejército por la IA y la automatización también está impulsando el desarrollo de su software de Mando y Control de Nueva Generación. La tecnología que desarrollan equipos de proveedores como Anduril, Palantir y Lockheed Martin, que utiliza IA y aprendizaje automático, proporciona a los soldados: