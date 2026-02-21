Muere Willie Colón, intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio' o 'Gitana'

Día de luto en el mundo de la música. El compositor William Anthony Colón, más conocido como Willie Colón, responsable de clásicos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana', ha perdido la vida a sus 75 años debido a complicaciones de salud.

El cantautor estadounidense de origen puertorriqueño, nacido en el Brox, ha fallecido en la mañana de este sábado en la ciudad de Nueva York. Su familia ha informado de ello a través de un comunicado compartido en las redes sociales. "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y reconocido músico, Willie Colón. Falleció en paz esta mañana, rodeado de su querida familia", han señalado.

El precursor de la salsa, conocido como 'El malo del Bronx' y como el 'Varón de la Salsa', se convirtió en todo un referente e icono dentro del género musical, dejando exitos como 'Idilio' o 'Gitana', 'El gran varón' o 'Pedro Navaja' los cuales acumulan millones de reproducciones en plataformas como Youtube o Spotify.

Por ahora se desconocen los motivos exactos de su fallecimiento, aunque el pasado 18 de febrero varios medios de comunicación informaron sobre su ingreso hospitalario debido a "problemas respiratorios".

"Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", han agregado sus familiares en el mismo comunicado. "Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", han señalado.

Un duo histórico dentro del género

Con apenas 17 años el compositor se integró al proyecto de Fania y formó una dupla histórica con el reconocido artista Héctor Lavoe. Tan solo entre 1967 y 1973 publicaron nueve álbumes que mezclaba jazz, rock, funk y r&b con son, guaguancó, bomba y plena.

Discos como El Malo (1967), The Hustler (1968), Guisando (1969), Cosa Nuestra (1969) o Asalto Navideño (1970) son algunos ejemplos que se han convertido en todo un clásico. La sociedad se disolvió en 1974, tras años de giras intensas y un deterioro personal de Lavoe.

Más allá de la música, Colón también destacó por su papel como activista por los derechos civiles. De hecho, presidió la Asociación de Artes Hispanas y participó en algunas iniciativas internacionales como Jubilee 2000 para la cancelación de la deuda externa, fue candidato demócrata a defensor público de Nueva York y también ejerció como teniente adjunto del Departamento de Seguridad Pública del condado de Westchester.

Cabe destacar que el artista se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa, llegando a sacar más de 32 álbumes, consiguiendo nueve Discos de Oro y cinco de Platino y vendiendo más de ocho millones de discos en el mundo.