Donde dije 10%, digo 15%: Trump anuncia una nueva subida de su arancel global hasta el 15%

¿De verdad dije 10%? Donald Trump está enfadado. Mucho. El Tribunal Supremo ha frenado de golpe todo su plan arancelario, su día de la venganza y todos los gravámenes anunciados y él no ha tardado en responder. Un nuevo arancel global del 10%.

Pero la cifra ha cambiado con el paso de las horas. El propio presidente de EEUU ha publicado este sábado un mensaje en el que ha revelado sus nuevos planes. "Con base en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer por la Corte Suprema de los Estados Unidos...", ha iniciado.

"Tras muchos meses de reflexión, les ruego que esta declaración sirva para indicar que yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% impuesto a países que, muchos de ellos, han estado estafando a EE. UU. durante décadas, sin represalias (¡hasta mi llegada!), al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%", ha razonado.

A través del mensaje que ha compartido en Truth Social, Trump ha advertido de que durante los próximos meses, su Administración "determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles, que continuarán nuestro extraordinario proceso de Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo, ¡MÁS GRANDE QUE NUNCA!".

Un lío Supremo

El alto tribunal sorprendió este domingo al declarar ilegales la mayoría de los aranceles que impuso Donald Trump pocos meses después de regresar a la Casa Blanca, considerando que se excedió en sus funciones y poderes.

El mandatario se apoyó en una ley de 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés). Una norma que no es suficiente para su Administración y que "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Horas después, Trump anunció el nuevo gravamen global del 10% y, horas después, aseguró que "los republicanos son muy desleales a sí mismos", tras el 'no' del Supremo. "Lo que ha pasado con los dos jueces del Supremo de Estados Unidos que yo mismo nombré a pesar de una gran oposición a ello, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nunca parece ocurrir con los demócratas. Votan contra los republicanos, y nunca contra sí mismos, casi siempre, por muy buenos que sean nuestros argumentos", lamentó Trump.

En su comparecencia desde Washington, el presidente de EEUU describió la sentencia del Supremo como "profundamente decepcionante". "Me avergüenzo de algunos miembros del tribunal. Estoy absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país", expuso.