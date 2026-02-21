Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Donde dije 10%, digo 15%: Trump anuncia una nueva subida de su arancel global hasta el 15%
"Durante los próximos meses, la Administración Trump determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles", ha contado.

Sergio Coto
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.Getty Images

¿De verdad dije 10%? Donald Trump está enfadado. Mucho. El Tribunal Supremo ha frenado de golpe todo su plan arancelario, su día de la venganza y todos los gravámenes anunciados y él no ha tardado en responder. Un nuevo arancel global del 10%.

Pero la cifra ha cambiado con el paso de las horas. El propio presidente de EEUU ha publicado este sábado un mensaje en el que ha revelado sus nuevos planes. "Con base en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer por la Corte Suprema de los Estados Unidos...", ha iniciado.

"Tras muchos meses de reflexión, les ruego que esta declaración sirva para indicar que yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% impuesto a países que, muchos de ellos, han estado estafando a EE. UU. durante décadas, sin represalias (¡hasta mi llegada!), al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%", ha razonado.

A través del mensaje que ha compartido en Truth Social, Trump ha advertido de que durante los próximos meses, su Administración "determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles, que continuarán nuestro extraordinario proceso de Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo, ¡MÁS GRANDE QUE NUNCA!".

Un lío Supremo

El alto tribunal sorprendió este domingo al declarar ilegales la mayoría de los aranceles que impuso Donald Trump pocos meses después de regresar a la Casa Blanca, considerando que se excedió en sus funciones y poderes.

El mandatario se apoyó en una ley de 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés). Una norma que no es suficiente para su Administración y que "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Horas después, Trump anunció el nuevo gravamen global del 10% y, horas después, aseguró que "los republicanos son muy desleales a sí mismos", tras el 'no' del Supremo. "Lo que ha pasado con los dos jueces del Supremo de Estados Unidos que yo mismo nombré a pesar de una gran oposición a ello, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, nunca parece ocurrir con los demócratas. Votan contra los republicanos, y nunca contra sí mismos, casi siempre, por muy buenos que sean nuestros argumentos", lamentó Trump.

En su comparecencia desde Washington, el presidente de EEUU describió la sentencia del Supremo como "profundamente decepcionante". "Me avergüenzo de algunos miembros del tribunal. Estoy absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país", expuso.

Sergio Coto
Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

