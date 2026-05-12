Florentino Pérez y la prensa a la que "no llega": lo que dicen las grandes cabeceras deportivas internacionales de su 'show' 

Florentino Pérez no se va. Y no ha necesitado dar el 'bombazo' de una dimisión que muchos intuían para llevar al Real Madrid otra vez a la portada de los medios nacionales e internacionales pese al fracaso de la temporada que ya termina.

Su sorpresiva rueda de prensa, en la que ha anunciado un adelanto electoral con él como candidato, ha dejado 'blancos' no solo a sus fieles. Porque más allá de su anuncio, ha cargado contra todos y contra todo, especialmente contra la prensa, por una supuesta campaña de acoso y derribo hacia él mismo y hacia el club.

Una hora larga que ha dado tanto de sí que las principales cabeceras deportivas no han perdido ocasión de analizarlo con todo detalle y con algunos toques interpretativos llamativos. Medios a los que Florentino Pérez, como él mismo ha señalado irónico, "no llega".

El periódico deportivo de referencia en Francia y en buena parte del mundo, L'Equipe, da un tratamiento bastante plano de la rueda de prensa, presentando y detallando sus muchas declaraciones. Pero sí añade un matiz que resulta clave para entender el shock que ha supuesto el espectáculo de Florentino Pérez. Hablan de la "extraña" rueda de prensa.

Desde Alemania, el Sport Bild hace buena su fama sensacionalista con el titular de "Terremoto en el Real Madrid", como califican el adelanto electoral. Ya en el cuerpo de la noticia, profundizan en un asombro que refleja el sentir de muchos. "Ahora está claro por qué el Real Madrid convocó una rueda de prensa relámpago". "Pérez se dedicó principalmente a ajustar cuentas con la prensa. Se mostró especialmente desafiante", apunta el medio alemán.

Pero el Bild va más allá y centra el foco en los "nervios" del líder madridista. "Miraba constantemente su teléfono y jugueteaba con un anillo en su dedo. Nada del líder habitualmente sereno se vislumbró", sentencia.

Para el diario argentino Olé, "el escándalo en el Real Madrid todavía no parece haber tocado fondo" y en ese contexto desgranan la intervención "poco común" de Florentino, nombrado como FP.

Para el portal internacional BeIN Sports, la imagen de Florentino Pérez desencadenado lleva a que "la tensión que rodea al Real Madrid en las últimas semanas alcanzase un nuevo nivel". En un análisis largo, la conclusión del medio es que "la aparición pública de Florentino Pérez parece tener como objetivo transmitir un mensaje de estabilidad" a la afición blanca.

El célebre medio italiano La Gazzetta dello Sport hace un breve pero significativo resumen a modo de urgente. "Florentino Pérez tranquiliza a todos en la conferencia", expone el diario deportivo de referencia del país transalpino.