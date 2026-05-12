Stéphane Beaud, sociólogo francés: "Zidane no quiso vengar a su padre, sino reparar las injusticias que sufrió toda su vida en el escalón social más bajo"

Zinedine Zidane no es solo una leyenda del fútbol. Tampoco únicamente el héroe del Mundial de 1998 o el entrenador que conquistó Europa con el Real Madrid, ganando tres Champions seguidas. Para el sociólogo francés Stéphane Beaud, en una entrevista en Le Monde, Zidane representa algo mucho más profundo: el recorrido de una familia inmigrante argelina que logró ascender socialmente en Francia después de décadas de pobreza, trabajo duro y discriminación silenciosa.

En su libro Zinedine Zidane, Beaud plantea una lectura distinta del mito futbolístico. No analiza únicamente los goles, títulos o gestos icónicos del exfutbolista. Lo sitúa dentro de una historia colectiva: la de los hijos de inmigrantes norteafricanos que crecieron en barrios obreros franceses durante los años setenta y ochenta y acabaron encontrando su lugar en la sociedad. Y en esa historia, el padre de Zidane ocupa un papel central.

“Smaïl Zidane es, sin duda, la fuente de la extraordinaria determinación de su hijo”, explica Beaud. Según el sociólogo, el deseo profundo de Zidane no era vengar a su padre, sino “reparar las injusticias sufridas por este hombre que pasó toda su vida en lo más bajo de la escala social”.

El padre de Zidane: pobreza, emigración y supervivencia

El relato familiar de los Zidane resume buena parte de la historia de la inmigración argelina en Francia durante el siglo XX. El padre del futbolista, Smaïl Zidane, nació en 1935 en una aldea extremadamente pobre de la región de Cabilia. Vivía con siete hermanos en apenas dos habitaciones y pasó gran parte de su infancia descalzo.

A los 15 años comenzó a trabajar como peón agrícola para colonos franceses en Argelia hasta que un accidente laboral casi le cuesta la vida. Poco después emigró a Francia en busca de supervivencia. Acabó instalándose en Marsella, donde trabajó durante años en condiciones muy duras en obras y fábricas, enviando parte de su sueldo a Argelia. Según Beaud, esa experiencia marcó profundamente a su hijo.

Castellane, el barrio donde nació 'Zizou'



Zinedine Zidane creció en el complejo residencial de Castellane, en los barrios del norte de Marsella, una zona obrera de vivienda social donde convivían muchas familias inmigrantes. Allí aprendió a jugar al fútbol en la calle y también, según el sociólogo, desarrolló parte de su carácter competitivo y su forma de relacionarse con el mundo.

Beaud rechaza además la idea simplista de que Zidane triunfó únicamente gracias a un talento sobrenatural. “Zidane no era Pelé, Maradona, Benzema ni Mbappé”, explica. “No explotó precozmente como un genio evidente”.

El sociólogo destaca el papel decisivo de los llamados “marcos sociales”: entrenadores, ojeadores y estructuras deportivas que moldearon al joven Zidane. Especialmente importante fue el trabajo de la cantera del AS Cannes, donde aprendió disciplina, profesionalismo y las reglas del fútbol de élite.

El cabezazo de 2006 y la "cultura del honor"



Uno de los momentos más analizados de la carrera de Zinedine Zidane sigue siendo el cabezazo a Marco Materazzi durante la final del Mundial de 2006. Para Beaud, aquel gesto no puede entenderse solo como una explosión de ira deportiva.

El sociólogo lo relaciona con lo que define como "cultura de barrio" y con la importancia del honor en la tradición cabila estudiada por Pierre Bourdieu. En barrios como Castellane, explica, los jóvenes aprenden desde pequeños que no deben dejarse humillar y que defender el honor forma parte de la masculinidad. Cuando Materazzi insultó a la hermana de Zidane, el futbolista reaccionó desde ese código cultural profundamente interiorizado.

Un "desertor de clase"



Beaud define también a Zidane como un "desertor de clase", una expresión sociológica que describe a personas nacidas en entornos obreros que terminan integrándose en élites económicas y sociales completamente distintas a las de origen.

Hoy Zidane vive en una de las zonas más exclusivas de Madrid, sus hijos estudiaron en colegios internacionales y forma parte de círculos de enorme poder económico.

Pero el sociólogo sostiene que nunca rompió del todo con sus raíces sociales ni familiares.

De hecho, recuerda que su padre participó en movimientos sindicales vinculados a la Confédération générale du travail y en movilizaciones históricas de inmigrantes argelinos en Francia.

La integración francesa que rara vez se cuenta



El libro de Beaud también cuestiona el discurso político dominante sobre inmigración e integración. Según el autor, la historia de Zidane representa precisamente una integración “pacífica y silenciosa” de millones de familias inmigrantes en Francia. Personas que no llegaron necesariamente a las élites académicas, pero sí lograron ascender socialmente poco a poco.

“Francés de nacimiento y argelino de ascendencia”, resume Beaud, Zidane encarna identidades múltiples y superpuestas. Escucha música francesa, ama la cocina argelina de su madre, entiende el cabilio y se define como “musulmán no practicante”. Y quizá por eso sigue siendo una figura tan poderosa en Francia, porque representa al mismo tiempo el éxito deportivo, el ascenso social y una historia migratoria que todavía atraviesa profundamente a la sociedad francesa.