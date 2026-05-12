Ayuso llama al MV Hondius "barco de Gran Hermano" y Antón Losada le replica como nunca antes

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar que hablar. Durante una entrevista en Cuatro ha criticado la gestión del Gobierno de España de la crisis del hantavirus. Ha expresado que se ha intentado "promocionar" a la ministra de Sanidad, Mónica García, con un "Gran Hermano del barco", en referencia al crucero MV Hondius, del que han desembarcado 14 españoles, que han sido ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid para guardar cuarentena.

Además, también ha asegurado que quieren potenciar el perfil de García de cara a la OMS y "en contra del candidato socialista que se va despeñando día a día", tal y como ha recogido Europa Press. "Que la cosa sale bien, acaba poniendo la cara de Sánchez. Que la cosa va mal, como el galgo de Paiporta, o me voy y que se coman otros el marrón", ha defendido, asegurando que para ello utilizan todo el "aparato mediático" y los "medios públicos", propios de un "régimen para decir qué es el tema del día".

Estas palabras han sido analizadas en el programa vespertino de RTVE Malas Lenguas, en el que ha intervenido el politólogo Antón Losada, dando una réplica que a Ayuso le va a escocer seguro: "Tengo que llegar a la conclusión de que Ayuso ha perdido su toque porque antes tenía gracia y sabía elegir las metáforas, pero es que esta metáfora es horrible".

"Si hay un GH es el de su viaje a México"

"Si hay un Gran Hermano es el de su viaje a México, si hay una situación llena de personajes difíciles de entender y de explicar, desde compositores de musicales a empresarios de cine y empresarios hosteleros y episodios raros, donde no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado ni por qué, es su viaje a México", ha añadido.

De ese viaje está claro, según Losada, que no quiere hablar y del que no quiere "rendir cuenta", sobre todo de "quién se lo ha pagado": "Lo que hemos visto estos días ha sido a la OMS confiando en España, la dirección de un operativo sanitario que ha sido aplaudido por 27 países, por la UE y por la propia OMS y que ha convertido a España en lo que es: una potencia sanitaria y en un referente sanitario mundial".

Para Losada, elegir la metáfora de Gran Hermano significa que "claramente no ha estado muy bien asesorada o no ha tenido capacidad para inventar algo mejor". Y ha comparado ambas situaciones: mientras en Canarias se ha visto a un Gobierno y unos servicios públicos "trabajando" y "velando por nuestro interés", Ayuso ha estado en su "reality show mexicano".