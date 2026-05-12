A Gabriel Rufián le basta una frase para resumir la rueda de prensa de Florentino Pérez

La rueda de prensa de Florentino Pérez ha sido tal que han salido a hablar incluso políticos como Gabriel Rufián, a quien le ha bastado una frase para resumir lo que ha pasado, que no ha sido poco.

El presidente del Real Madrid sorprendía al mundo del fútbol en España al convocar una rueda de prensa para las 18:00 horas (aunque comenzó con bastante retraso) tras una reunión con la junta directiva del club blanco.

Cuando muchos pensaban que iba a dimitir, arrancó sus declaraciones dejando claro que no lo iba a hacer y que seguirá siendo presidente hasta que así lo quieran los socios. Y así va a ser, ya que ha convocado elecciones de las que informará en unos días.

Lo que ha llamado la atención y lo que ha dado la vuelta al mundo es el rumbo que tomó Florentino Pérez durante la comparecencia. El tono fue casi informal y visiblemente enfadado. Prueba de ello fueron sus críticas al diario ABC y a uno de sus periodistas, que estaba presente, asegurando que se daría de baja de la suscripción del periódico, muy a su pesar, ya que fue su padre quien le suscribió en su día.

Rufián, diputado y portavoz de ERC en el Congreso, se ha unido al gran tsunami de reacciones y solo ha necesitado una frase para expresar su opinión: "Lo de Florentino lo haces con la IA y no te sale". Una sentencia que resume a la perfección la idea común que ha quedado tras una rueda de prensa celebrada este martes y que se prolongó durante más de una hora. El tuit ha acumulado decenas de miles de visualizaciones y más de 3.000 'me gusta' en apenas unos minutos.

Entre otras reacciones está la de Jordi Évole, quien entrevistó al presidente del club merengue hace varios años en Salvados y del que se recuerda una conversación inicial que terminó en una negociación. Évole le propuso, casi de forma irónica, que si le daba dos entradas para el Real Madrid-F.C. Barcelona, él no se iba a pasar con las preguntas, pero Florentino demostró su capacidad negociadora: "Paramos la entrevista, me enseñas las preguntas y yo en vez de dos le doy cuatro".

En este caso, Évole ha reproducido un diálogo en X: "Y el emperador dijo: Esta tarde daré una rueda de prensa. Y nadie fue capaz de decirle que no al emperador".