Por qué está Putin diciendo que la guerra en Ucrania está "llegando a su final"

El pasado sábado 9 de mayo, fecha en la que Rusia celebró su tradicional Día de la Victoria (una jornada en la que se celebra el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial), el mandatario ruso, Vladímir Putin, pronunció unas palabras que han llamado la atención en todo el planeta.

Tras más de cuatro años de duración, Putin insinuó que la guerra de Ucrania podría estar "llegando a su final". Esas declaraciones del presidente ruso podrían abrir la puerta a unas posibles negociaciones de paz que pongan fin al conflicto armado.

Sin embargo, cabe destacar que el mismo Día de la Victoria el propio Vladímir Putin envió otro mensaje que hace pensar en que ese posible final de la guerra de Ucrania no está tan cercano.

En concreto, el mandatario ruso justificó la ausencia de armamento militar en el tradicional desfile del 9 de mayo (un evento en el que habitualmente Rusia trata de mostrar al mundo su potencial bélico) afirmando que el ejército ruso "debe centrar su atención en la derrota definitiva del enemigo (en referencia a Ucrania)".

Los motivos por los que Putin podría querer acabar con la guerra de Ucrania

En cualquier caso, la afirmación de Putin de que el conflicto armado en Ucrania podría estar "llegando a su final" coincide con varias noticias negativas para los intereses rusos que se han conocido en las últimas semanas.

La primera de ellas es que las fuerzas rusas, por primera vez desde agosto de 2024, han sufrido una pérdida neta mensual de territorio en Ucrania. Según los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Moscú perdió 120 kilómetros cuadrados durante el mes de abril debido a los avances ucranianos en las tres principales regiones del este (Zaporiyia, Járkov y Donetsk).

Otro aspecto a resaltar es que recientemente Ucrania ha logrado llevar a cabo ataques a gran escala contra infraestructura petrolera situada en el interior de Rusia, a 1.500 kilómetros del frente. Ese tipo de ofensivas son una consecuencia directa de que Ucrania se haya convertido en una potencia a nivel mundial en lo que se refiere al diseño y fabricación de drones militares.

Finalmente, otro de los motivos que podrían llevar a Vladímir Putin a pensar en cómo poner punto y final a la guerra de Ucrania es el aumento del descontento en la población rusa debido a las subidas de impuestos (para financiar el conflicto armado) y las restricciones en el acceso a internet.