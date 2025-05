Un experto en negocios descoloca con la educación a los niños: "Si tu hijo saca un 3 en historia y 10 en matemáticas, ponle profesor particular en matemáticas"

El experto en negocios Jordi Segués ha publicado un vídeo en la red social TikTok en el que ha descolocado a muchos con su propuesta para educar a los niños tratando de potenciar al máximo sus fortalezas y no prestando atención a sus debilidades.

"La mayoría de padres están equivocados con esto. Si tu hijo saca un 3 en historia y 10 matemáticas ¿qué debes hacer? Lo que debes hacer es ponerle un profesor particular de matemáticas no de historia", comienza expresando Segués.

"Tu hijo tiene potencial para las matemáticas. Si sacó esa nota solo, imagina si potencias eso que le apasiona y que naturalmente se le da bien", destaca el experto en negocios en el vídeo.

En ese sentido, Segués critica que "la mayoría de padres se obsesionan con que en lugar de potenciar su área de genialidad, prefieren que también saque buena nota en historia ¿qué más da la historia? ¡Si no le gusta!".

"Y si algo no te gusta, no se te queda y no sirve para nada. Cuando le apetezca, cuando sea grande, ya buscará en Google información acerca de la Segunda Guerra Mundial. No pasa nada. Cuando le interese, ya lo hará, no te preocupes", resalta el experto.

Jordi Segués finaliza su vídeo alertando de que "comportarse así (priorizando las debilidades frente a las fortalezas) es la receta perfecta para tener una generación buena en nada y mediocre en todo".

