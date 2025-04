Cuenta cómo van los niños de seis años al colegio en Suiza: es casi obligatorio y en España sería un escándalo

La usuaria de TikTok @noemilop_, española que vive en Suiza, ha compartido su sorpresa por algo que hacen los niños de forma habitual en aquel país y que, según admite, "choca muchísimo".

"Una de las cosas que más me sorprendió al llegar a Suiza es ver cómo los niños tenían tanta independencia. Y es que los niños empiezan el colegio a los seis años y no sólo empiezan el colegio, sino que están obligados a ir al colegio solos", afirma.

"Nada de que papá y mamá los acompañen hasta la puerta, ni siquiera pueden acercarlos en coche. Están obligados a ir solos y no importa si tienen que coger un bus o un tren, totalmente solos", insiste.

La usuaria apunta que "esto es parte de la cultura suiza": "Les enseñan dese muy pequeños a ser responsables e independientes y no está mal visto. Todo lo contrario: es obligatorio".

"Las calles están bien preparadas, los caminos al colegio están bien señalizados, todo el sistema realmente está preparado para que los niños puedan moverse por el país con totalmente seguridad. Y sí, al principio choca muchísimo pero después te das cuenta de que funciona", admite.

En los comentarios, algunos usuarios matizan un poco el asunto: "Sí que es una práctica extendida y muy común pero no es una ley estatal ni cantonal ni es obligatorio. Muchos colegios te informan de que es recomendable por la autonomía y mandan circulares".

En 2015, una madre española ya se refirió a este mismo tema en un artículo en El País en el que señalaba: "No te obligan, pero te lo recomiendan de tal modo que te sientes obligado".

"Vale, lo reconozco, te ayudan. De primeras, el centro va en función de la zona donde vives y no puedes elegir (yo tengo suerte y Djoule va a uno justo enfrente de casa). Te indican cuál es el camino más seguro (que no siempre es el más corto) para que vayas practicando desde antes del comienzo del curso escolar. Les dan bandas reflectantes ya el primer día de clase y la policía va cuatro veces al Kindergarten a practicar con ellos seguridad vial", explicaba.

"Te explican el tráfico desde la visión del niño; y descubres cosas realmente interesantes, como que los niños no tienen el mismo campo de visión que los adultos, que tienen que andar y no ir en bici o patinete porque no les da tiempo a reaccionar, que no son capaces de ver dos cosas al mismo tiempo o que no entienden el concepto de aceleración / frenado…", añadía.