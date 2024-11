Un controvertido psiquiatra no se corta un pelo: "Los padres de hoy son los peores de toda la historia"

La vuelta al cole siempre viene acompañada de debates sobre qué es lo mejor para la educación de los niños o incluso sobre la crianza que eligen los padres y madres para educar a sus hijos.

Con el inicio del curso, también se cuentan por decenas los psicólogos, educadores y todo tipo de expertos que dan su opinión sobre la relación de padres, niños y profesores en los colegios.

Es el caso del controvertido psiquiatra y sociólogo italiano Paolo Crepet, conocido por sus titulares en Italia, que no se ha cortado al dar su opinión. "Los padres de hoy son los peores de la historia", ha asegurado.

Crepe los ha calificado como "complacientes y sin carisma". "Hn enseñado a sus propios hijos que es necesario esperar a la herencia. Este enfoque es lo contrario a la educación", ha explicado el psiquiatra en declaraciones recogidas por el periódico La Repubblica.

Según los medios italianos, no es la primera vez que Crepet critica a los padres de hoy en día, más bien todo lo contrario ya que lo ha convertido en algo recurrente en sus discursos. El psiquiatra y sociólogo ha instado a los progenitores a "quedarse fuera de la escuela" y no interpelar continuamente a los profesores si sus hijos suspenden o no sacan la nota que esperaban.