Aitana se sincera sobre lo que llegó a hacer por la hipocondría que sufre: "Pensaba que no iba a estar"

Desde hace unos años, cada vez más artistas se abren a hablar de salud mental y de los problemas que han tenido bien para gestionar la fama, la presión de subirse a un escenario o cualquier otro problema de salud mental que les rodee. La última en sincerarse ha sido Aitana, quien ha dado una entrevista con Carles Francino y Mariola Cubells en La Ventana (Cadena Ser) con motivo del estreno el próximo 28 de febrero de su serie documental para Netflix, Metamorfosis.

Lejos de tener algún problema relacionado con ponerse sobre el escenario o sobre cómo gestionar la fama, Aitana ha revelado que sufre hipocondría, algo que asegura que detalla en el documental y que le llevó incluso a mentir en entrevistas.

"Cuando me preguntaban que dónde me vería en cinco años, yo pensaba que no iba a estar. Es fortísimo, pero lo vais a ver en el documental", ha señalado y ha revelado que tal ha sido el problema que ha tenido que ir a terapia por este motivo.

"Yo nunca había hecho terapia de hipocondría y es que era muy hipocondriaca. Llegaba a un nivel de locura que por eso empecé a hacer terapia para cambiar mi mente en ese aspecto", ha detallado.

A pesar de haberlo revelado ahora, la cantante de temas como Mariposas, la hipocondría y esa obsesión y preocupación extrema por los problemas de salud la han acompañado buena parte de su vida. "Siempre he pensado que me pasaba algo o que tenía algo y no quería ir al médico para que no me dijesen nada. Siempre he tenido mucho miedo a la muerte", ha explicado.

La artista ha asegurado que este 2024 ha sido un año bastante "duro" a nivel psicológico y ha adelantado que este no es el único problema de salud mental que aborda en su documental.

"Me cuesta mucho sacar estas cosas y decir esto, no por sacar mi vulnerabilidad, sino por el problema que puede verse desde fuera", ha avanzado. "No quiero hacer spoiler, pero es sobre la depresión, que creo que es importante hablar de eso. En el documental no hablo directamente de ello, pero estaba y estoy en ese proceso", ha revelado.

A pesar de esto, la cantante ha asegurado estar "mucho mejor", aunque ha admitido que la sensación de vivir con depresión "es estar triste, pero no saber por qué estás triste". "Ahora estoy feliz y muy agradecida", ha añadido.