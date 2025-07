Álvaro Muñoz-Escassi y los despropósitos de su ruptura con Sheila Casas

Pasó 104 días en los Cayos Cochinos (Honduras) como concursante del reality de Telecinco Supervivientes hasta llegar a la final —que no ganó—. En esas más de cien jornadas de hambre, calor, humedad, insectos, discusiones y pruebas que ponen al límite la capacidad humana no dejó de acordarse de su pareja Shelia Casas ni un momento.

Álvaro Muñoz Escassi compartió con los espectadores declaraciones de amor, gestos cómplices y planes de futuro con la hermana de Mario Casas. Eran la pareja de moda y su reencuentro en plató fue uno de los momentos más aplaudidos. Hasta que este pasado viernes el anuncio de su ruptura cayó como un jarro de agua helada —que ni tan mal con estos calores— sobre sus seguidores.

Hablando de boda...

Claro que lo que al principio fue una noticia triste, terminó virando a enfado e indignación al ver cómo el jinete había hecho frente a una entrevista en Tardear solo dos horas antes de que la pareja, por separado y a las 19 horas, lanzase sendos comunicados.

Sin desvelar el fin de su historia de amor y sin querer dar ninguna pista, Escassi, en la tertulia que capitanea Frank Blanco, respondió con convicción a los rumores sobre una posible boda con Sheila. "¿Cómo me voy a casar yo que tengo 51 años? Yo lo que tengo que ser ahora mismo es abuelo. No hay boda y eso que se lo he pedido como 30 veces, pero ella no quiere", aseguraba el concursantes de Supervivientes haciendo ver con sus respuestas que entre ellos todo iba bien.

Eran las 18 horas; a las 19 horas, ella publicó en sus redes sociales un sencillo pero inequívoco comunicado: "Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que esto es lo mejor para ambos en este momento". Minutos después lo hizo él.

¡Un mensaje copiado!

Ese mensaje en Instagram es el protagonista de la segunda polémica de Escassi en esta ruptura.

"El tiempo lo cura todo. Ahi Hay amores que se olvidan y amores que duran para toda la vida. Y claro que hay amores que te marcan para toda la vida. Personas que tenían que pasar en ese momento para quizás ni quedarse toda la vida, pero pasar por un momento y enseñarte algo, y seguir cada uno su camino. Y aceptar eso a veces es doloroso, porque uno tiende a querer como ufff. Cuesta soltar muchas veces a una persona que te hizo feliz, que te hizo reír, que te hizo sentir. Es como que soltar es muy difícil y más cuando hay amor. Pero entender que a veces es simplemente por un momento y ya... Eso es también la magia que tiene la vida", escribió en un story.

Un mensaje conciliador, cariñoso y respetuoso, con faltas de ortografía y erratas, que no es suyo: lo ha copiado. Sí, Escassi se limitó a transcribir, palabra por palabra, sin la mínima adaptación, lo que la cantante argentina Tini Stoessel explicó en una entrevista sobre las rupturas con sus parejas, el cantante Sebastián Yatra y el futbolista Rodrigo de Paul.