Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Andy, sobre la posibilidad de volver con Lucas: "Ni muerto. Antes abro un restaurante"
Influencers y Celebrities

Influencers y Celebrities

Andy, sobre la posibilidad de volver con Lucas: "Ni muerto. Antes abro un restaurante"

Según relata el cantante, la relación con Lucas terminó definitivamente en mayo tras una fuerte discusión que calificó como la gota que colmó el vaso. Sin embargo, los conciertos continuaron durante meses, lo que describe como una "pesadilla".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andy Morales en el cartel de su gira.GTS

Después de más de dos décadas cantando junto a Lucas, Andy (Andrés Morales, 43 años) inicia oficialmente su carrera en solitario. Su primer single, Marioneta, salió a la luz apenas un mes después del último concierto del dúo, celebrado el 10 de octubre en Madrid. La canción, según explica Andy, refleja "el momento en que uno se desprende conscientemente de una relación tóxica para recuperar su propia luz".

El País le ha realizado una entrevista donde reconoce que Marioneta contiene indirectas hacia su excompañero de dueto. "Sí, alguna hay. Mi intención era decir lo que sentía. Pero bueno, ya está, ya hemos parido", dice. La canción formará parte de su disco Solo, previsto para después de Semana Santa, y que acompañará con una gira que visitará Madrid, Barcelona y Cádiz.

Según relata el cantante, la relación con Lucas terminó definitivamente en mayo tras una fuerte discusión que calificó como la gota que colmó el vaso. Sin embargo, los conciertos continuaron durante meses, lo que describe como una "pesadilla".

"Bajé del escenario, salimos por los pasillos y ahí rompí a llorar. Y cuando me metieron en el coche me dio un ataque de ansiedad. Literal. Me llevé 10 minutos llorando en el coche. Y me calmé. Y se acabó. Se acabó porque ya no había marcha atrás. Ya no tenía que subirme al escenario haciendo las mismas tonterías. El próximo escenario que yo pisara iba a ser lo que yo quisiera. Y como yo quisiera. Era como que iba a cumplir mi sueño", afirma. 

Preguntado sobre la posibilidad de regresar a los escenarios con su antiguo duo, Andy es tajante. "Ni muerto, es que vamos, antes abro un restaurante", afirma. "No, ya lo he vivido. Ahora necesito cometer mis propios errores", agrega finalmente. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 