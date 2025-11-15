Andy, sobre la posibilidad de volver con Lucas: "Ni muerto. Antes abro un restaurante"

Después de más de dos décadas cantando junto a Lucas, Andy (Andrés Morales, 43 años) inicia oficialmente su carrera en solitario. Su primer single, Marioneta, salió a la luz apenas un mes después del último concierto del dúo, celebrado el 10 de octubre en Madrid. La canción, según explica Andy, refleja "el momento en que uno se desprende conscientemente de una relación tóxica para recuperar su propia luz".

El País le ha realizado una entrevista donde reconoce que Marioneta contiene indirectas hacia su excompañero de dueto. "Sí, alguna hay. Mi intención era decir lo que sentía. Pero bueno, ya está, ya hemos parido", dice. La canción formará parte de su disco Solo, previsto para después de Semana Santa, y que acompañará con una gira que visitará Madrid, Barcelona y Cádiz.

Según relata el cantante, la relación con Lucas terminó definitivamente en mayo tras una fuerte discusión que calificó como la gota que colmó el vaso. Sin embargo, los conciertos continuaron durante meses, lo que describe como una "pesadilla".

"Bajé del escenario, salimos por los pasillos y ahí rompí a llorar. Y cuando me metieron en el coche me dio un ataque de ansiedad. Literal. Me llevé 10 minutos llorando en el coche. Y me calmé. Y se acabó. Se acabó porque ya no había marcha atrás. Ya no tenía que subirme al escenario haciendo las mismas tonterías. El próximo escenario que yo pisara iba a ser lo que yo quisiera. Y como yo quisiera. Era como que iba a cumplir mi sueño", afirma.

Preguntado sobre la posibilidad de regresar a los escenarios con su antiguo duo, Andy es tajante. "Ni muerto, es que vamos, antes abro un restaurante", afirma. "No, ya lo he vivido. Ahora necesito cometer mis propios errores", agrega finalmente.